Пропавшую украинскую модель нашли в больнице Дубая с переломами

Мария Ковальчук (Фото: соцсети)

Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в больнице Дубая, сообщил «Московский комсомолец».

По данным газеты, Ковальчук находится в критическом состоянии и перенесла три операции. С девушкой долгое время не могли установить связь родственники и друзья. В больнице при ней не оказалось документов и телефона.

Как утверждает «МК», Ковальчук 9 марта была на вечеринке с двумя мужчинами, которые сказали девушке, что являются представителями модельного бизнеса. На следующий день Ковальчук рассказала своим родителям, что останется у мужчин на ночь. Через два дня она должна была вылететь в Таиланд, но с того момента не выходила на связь.



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