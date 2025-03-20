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Пропавшую украинскую модель нашли в больнице Дубая с переломами

Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в больнице Дубая с переломами
Мария Ковальчук
Мария Ковальчук (Фото: соцсети)

Пропавшую украинскую модель Марию Ковальчук нашли в больнице Дубая, сообщил «Московский комсомолец».

По данным газеты, Ковальчук находится в критическом состоянии и перенесла три операции. С девушкой долгое время не могли установить связь родственники и друзья. В больнице при ней не оказалось документов и телефона.

Как утверждает «МК», Ковальчук 9 марта была на вечеринке с двумя мужчинами, которые сказали девушке, что являются представителями модельного бизнеса. На следующий день Ковальчук рассказала своим родителям, что останется у мужчин на ночь. Через два дня она должна была вылететь в Таиланд, но с того момента не выходила на связь.

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Фото:ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По данным телеграм-канала Shot, восемь дней спустя Ковальчук нашли на обочине дороги с переломами рук, ног и позвоночника, она полностью обездвижена. Родственники девушки опасаются, что она несколько дней могла подвергаться сексуальному насилию, после чего ее выбросили на обочину дороги.

В Shot отметили, что подобные вечеринки являются одним из способов заработка для девушек, за присутствие на таком мероприятии они могут получить от $500, причем случаи попадания девушек в сексуальное рабство после посещения таких вечеринок встречались и ранее.

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Украина модель Дубай ОАЭ сексуальное насилие пропажа
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