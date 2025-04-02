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Ограничения для мигрантов ,  
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Генпрокурор заявил об «упущениях» в работе полиции из-за мигрантов

Генпрокурор Краснов заявил об «упущениях» в работе полиции из-за мигрантов
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Краснов назвал причиной отсутствия актуальной информации о статусе и перемещениях иностранцев «упущениями» МВД. По его словам, Генпрокуратура оспорила 1,5 тыс. фиктивных оснований для легализации мигрантов
Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Генпрокуратура проверила работу МВД по проведению миграционного контроля и выявила «значительные упущения», заявил генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации.

«Проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля. Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны. В 1,5 тыс. случаях прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов», — сказал Краснов.

Генпрокурор заявил об «упущениях» в работе полиции из-за мигрантов
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По его словам, после того, как надзорное ведомство вынесло представление в адрес МВД, работу подразделений, выполняющих контрольные функции, скорректировали. Об этом, считают в ГП, свидетельствует увеличение на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции, которые были раскрыты следователями.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Краснов также связал «миграционный фактор» с «распространением террористической угрозы» в России. Так, 179 иностранцев и лиц без гражданства привлекли к уголовной ответственности «за радикальные посягательства», отметил он.

Ужесточение миграционного законодательства стало последствием теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Тогда вооруженные мужчины ворвались в здание, открыли огонь по посетителям, подожгли помещения и скрылись. Погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. Фигурантами уголовного дела стали 27 человек. Силовики задержали 20 человек, в том числе четырех исполнителей — граждан Таджикистана. С тех пор был принят ряд законодательных инициатив, в том числе введен режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде в Россию и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также статус нежелательного пребывания.

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Игорь Краснов
генпрокурор России
24 декабря 1975 года
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