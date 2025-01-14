Бастрыкин: по делу о теракте в «Крокусе» привлечены к ответственности 27 человек

СК назвал число обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Андрей Любимов / РБК

В рамках дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве к уголовной ответственности привлечены 27 человек. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете».

По его словам, расследование продолжается, следователи проверяют других лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта.

«Главное следственное управление выявило финансовые связи между обвиняемыми, которые действовали через централизованные каналы сбора денежных средств. Эта информация сейчас тщательно проверяется», — отметил Бастрыкин.

Он также уточнил, что в 2024 году в суд было направлено 293 дела о преступлениях террористического характера, из них 36 касались финансирования терроризма.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», где планировался концерт группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в здание и открыли огонь по посетителям. В результате нападения в концертном зале начался масштабный пожар, охвативший территорию более 13 тыс. кв. м.

Тушение пожара продолжалось до вечера следующего дня. Трагедия унесла жизни более 140 человек, а число пострадавших превысило 500.

В рамках расследования были задержаны 20 человек, включая четырех непосредственных исполнителей нападения. Среди них граждане Таджикистана: Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни.