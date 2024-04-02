Прокуратура начала проверку после схода 11 вагонов в Подмосковье

На Савеловском направлении вечером 1 апреля сошли с рельсов 11 вагонов. Причины и обстоятельства происшествия пока устанавливаются

Фото: mmtproc / Telegram

11 вагонов сошли с рельсов на перегоне Иванцево — Костино Савеловского направления Московской железной дороги в Подмосковье вечером 1 апреля, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

В ведомстве пояснили, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверкой будет заниматься Московско-Ярославская транспортная прокуратура.

«По результатам проверки и при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в межрегиональной прокуратуре.

Днем 1 апреля скорый поезд, который следовал по маршруту Архангельск — Москва, и рейсовый автобус столкнулись на регулируемом переезде между станциями Берендеево и Шушково в Переславском районе Ярославской области. В результате погибли семь человек.

Губернатор региона Михаил Евраев заявил, что авария произошла из-за того, что диспетчер переезда находился в состоянии алкогольного опьянения.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

2 апреля Евраев сообщил о задержании монтера пути, который исполнял обязанности дежурного по железнодорожному переезду. По словам губернатора, при сработавшей автоматике заграждения переезда подозреваемый пропустил автобус на пути.

Вечером (по московскому времени) 1 апреля три хвостовых вагона грузового состава с углем сошли с путей на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД). В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК рассказали, что причиной могло стать срабатывание автотормозов поезда.

В это же время через участок ехал пассажирский поезд № 123 Красноярск — Абакан. Его машинист, по данным КрасЖД, «предпринял все необходимые меры» и предотвратил сход локомотива с вагонами.

В СК заявили, что пассажирский поезд не успел остановиться и врезался в опрокинувшийся вагон, в результате этого пара колес его электровоза также сошла с путей. Комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Пострадавших при аварии нет.