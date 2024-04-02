СК назвал возможную причину схода вагонов с рельсов под Красноярском

Три вагона грузового состава могли сойти с путей на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД) из-за срабатывания автотормозов поезда, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Вагоны, о которых идет речь, сошли с рельсов на перегоне Жайма — Мана КрасЖД с двумя путями около 00:40 по местному времени (20:40 мск 1 апреля). В результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе железной дороги.

С рельсов сошли три хвостовых вагона с углем. В это время через участок следовал пассажирский поезд № 123 Красноярск — Абакан. Как сообщили в компании, его машинист «предпринял все необходимые меры», и смог предотвратить сход локомотива с вагонами.

В то же время в СК заявили, что пассажирский поезд не успел остановиться и врезался в опрокинувшийся вагон. В результате пара колес его электровоза также сошла с рельсов.

Движение по обоим путям перегона временно перекрыли, по одному из них оно уже восстановлено. Как сообщили ТАСС в пресс-службе КрасЖД, из-за ЧП было задержано около десяти грузовых составов. Также задерживаются пассажирские поезда № 123 Красноярск — Абакан и № 124 Абакан — Красноярск: их отправили с отставанием в девять часов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) после схода вагонов с рельсов. Виновным может грозить до двух лет лишения свободы при отсутствии пострадавших и жертв.