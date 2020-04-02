Мэрия Москвы заявила о штрафах для собирающихся большими группами жителей

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Жителей Москвы, которые соберутся большими группами, будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщил первый заместитель пресс-секретаря мэра города Борис Булай, передает «РИА Новости».

«Есть указ, где штрафы четко прописаны. В настоящий момент это будет распространяться на группы людей, которые не соблюдают карантинные меры, собираются большими группами и не прислушиваются к предостережениям городских властей», — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Согласно нему граждане, которые выйдут из дома без веской причины, могут заплатить до 5 тыс. руб., а организации, которые нарушат антивирусные меры, — до 500 тыс. руб

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