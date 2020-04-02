Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек

По последним данным университета Джона Хопкинса, в США погибли 5116 человек с диагностированным коронавирусом. Общее число зараженных превысило 215 тыс. Накануне университет сообщил, что их количество превысило 203 тыс.

В США зафиксировали 5116 смертей пациентов с коронавирусом, следует из данных университета Джона Хопкинса.

Общее число зараженных, согласно его информации, увеличилось до 215 417 человек. Накануне было известно о 4476 погибших, . Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк, где вирус обнаружили у 83,9 тыс. человек.

США лидируют по количеству заболевших COVID-19. На втором месте находится Италия (более 110,5 тыс. человек), а на третьем — Испания (свыше 104,1 тыс. человек). Китай, который изначально был эпицентром вируса, по числу зараженных сместился на четвертое место (там насчитывается 82,3 тыс. зараженных).