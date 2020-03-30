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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием

Число жертв от коронавирусной инфекции COVID-19 в США Без действий, принимаемых американскими властями, составило бы более 2 млн человек. Однако гибель в пределах от 100 до 200 тыс. человек является хорошим прогнозом, заявил в ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп. Трансляция велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тыс. человек, это значит мы хорошо поработали», — сказал Трамп.

Он также распорядился продлить меры против распространения коронавируса до 30 апреля.

По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.

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11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. США занимают первую строчку в списке стран по числу заразившихся коронавирусом граждан. Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в стране заразились вирусом  более142 тыс. человек. Свыше 2 тыс. человек умерли. По всему миру число зараженных вирусом превысило 721 тыс. человек. 

Теги: сша, коронавирус, Дональд Трамп
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