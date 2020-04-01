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Пандемия коронавируса ,  
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Самолет с оборудованием для борьбы с вирусом вылетел из России в США

О предоставлении помощи президенты Россия и США ранее договорились в ходе телефонного разговора

Российский самолет, на борту которого находится медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом, вылетел в США, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Кроме оборудования, на борту также находится груз медицинских масок.

Ранее представитель администрации США сообщал агентству о том, что в Вашингтоне ожидают прибытия борта в среду, 1 апреля. Он уточнил, что власти намерены сразу же начать использовать все необходимые предметы, которые прошли проверку Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Минздраве США.

О помощи США в сдерживании пандемии президент России Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время телефонного разговора 30 марта, причем предложение исходило от российского президента. Позже Кремль сообщил о том, что в Белом доме приняли это предложение с признательностью.

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При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сделавший заявление, отметил, что Россия рассчитывает на взаимность в этом вопросе в случае необходимости. «Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», — подчеркнул Песков.

По данным Университета Джона Хопкинса в США умерли 3,9 тыс. человек, у которых был выявлен коронавирус. Общее число случаев заболевания в стране — 189 035. По этому показателю США занимают лидирующие позиции в мире. Всего коронавирусом заразились 858 785 человек во всех странах, где он был выявлен.

Ранее эксперты Белого дома допустили смертность в стране на уровне 100 — 240 тыс. человек в случае, если ограничения на передвижение, введенные властями, будут соблюдаться, и на уровне 2,2 млн человек, если люди вообще не будут соблюдать меры по сдерживанию распространения инфекции.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
Теги: гуманитарная помощь, коронавирус
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