Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Тема российской медпомощи США затрагивалась в разговоре лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не являюсь пресс-секретарем президента Трампа. Я являюсь пресс-секретарем президента Путина. Тема действительно затрагивалась», — сказал он, отвечая на вопрос о заявлении Трампа по поводу направленного Москвой в США самолета с медицинским оборудованием.

По его словам, президенты обсуждали важность международного взаимодействия на фоне распространения коронавируса.

«Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренностям президентов на рабочем уровне», — сказал представитель Кремля.