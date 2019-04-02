Минобороны прокомментировало взрыв в Военно-космической академии

В здании Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге взорвался «безоболочный предмет», в результате пострадали три человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

По данным ведомства, взрыв неустановленного предмета произошел в одном из служебных помещений академии примерно в 13:30. Три человека получили травмы, их жизни ничего не угрожает, отметили в Минобороны. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы совместно с руководством академии.​

Взрыв в здании произошел днем 2 апреля, по данным 78.ru, после того, как устройство пытались перенести. РЕН ТВ писал, что взрыв привел к обрушению лестничного пролета и заблокировал 15 человек.

Военно-космическая академия, расположенная на Петроградской стороне, готовит кадры для Воздушно-космических сил и других видов и родов войск.