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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Минобороны прокомментировало взрыв в Военно-космической академии

В здании Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге взорвался «безоболочный предмет», в результате пострадали три человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

По данным ведомства, взрыв неустановленного предмета произошел в одном из служебных помещений академии примерно в 13:30. Три человека получили травмы, их жизни ничего не угрожает, отметили в Минобороны. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы совместно с руководством академии.​

Общество
В здании Военно-космической академии в Петербурге произошел взрыв

Взрыв в здании произошел днем 2 апреля, по данным 78.ru, после того, как устройство пытались перенести. РЕН ТВ писал, что взрыв привел к обрушению лестничного пролета и заблокировал 15 человек.

Военно-космическая академия, расположенная на Петроградской стороне, готовит кадры для Воздушно-космических сил и других видов и родов войск.

Теги: взрыв, Минобороны
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