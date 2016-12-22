Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,02 58,45 EUR Нал. 69,75 69,11 USD Бирж. 58,72 +0,10 EUR Бирж. 69,52 +0,26 USD ЦБ. 58,71 -0,44 EUR ЦБ. 69,40 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 16706,72 +457,44 ММВБ 2134,14 +0,10% РТС 1145,01 +0,31% Brent 62,14 -1,02% DJIA 24585,43 +0,33% Nasdaq 6875,80 +0,20% FTSE 7481,87 -0,20%
Суд приговорил задержанного при расследовании теракта в метро Петербурга
Лента новостей
Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 15:25, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Списать нельзя обжаловать: что и сколько могут забрать со счета приставы 15:25, Деньги Путин сравнил Навального с «бегающим по площадям Саакашвили» 15:20, Политика Суд вынес приговор виновнику ДТП на Волоколамском шоссе 15:19, Общество В Ираке казнили 38 осужденных за терроризм 15:16, Общество Путин пообещал «трем-четырем регионам» дополнительную помощь по долгам 15:12, Экономика Путин рассказал о «предварительных идеях» насчет состава правительства 15:05, Политика 300 российских спортсменов заподозрили в употреблении допинга 15:04, Спорт Микрофинансы: как получить доход выше обычных процентов по вкладам 14:55, РБК и Русмикрофинанс Появилось видео возвращения российских бомбардировщиков Су-34 из Сирии 14:50, Политика Урбанизм и прокуроры: как сделать инициативу горожан ненаказуемой 14:46, Мнение Путин ответил на критику ЦБ за «огосударствление банковской системы» 14:44, Финансы Путин назвал действия Саакашвили плевком в лицо украинскому народу 14:38, Политика Путин рассказал об отставании строительства одного стадиона для ЧМ-2018 14:33, Общество «Транснефть» прокомментировала смену главы крупнейшего порта страны 14:29, Бизнес 25 проверенных маршрутов для зимнего автотуризма по России и Европе 14:26, РБК и Hankook Путин пообещал год не поднимать налоги и предложил простить должников 14:26, Политика В Греции началась всеобщая забастовка 14:24, Общество Как журналисты пытались привлечь внимание Путина на пресс-конференции 14:24, Фотогалерея  Сбербанк спрогнозировал курс рубля и динамику ВВП на ближайшие годы 14:22, Финансы Суд приговорил задержанного при расследовании теракта в метро Петербурга 14:21, Общество Путин рассказал о провозившем «гадость» через таможню Родченкове 14:12, Политика Президент оценил влияние майских указов на рост экономики 14:10, Экономика Россия вывезла из Сирии противоминную технику 13:52, Политика Путин ответил анекдотом на вопрос о военных расходах 13:50, Общество Forbes перечислил самых переоцененных актеров Голливуда 13:49, Общество В «Транснефти» рассказали о случаях майнинга на служебном оборудовании 13:44, Бизнес Большинство россиян заявили о невозможности роботизации их труда 13:39, Общество
Суд приговорил задержанного при расследовании теракта в метро Петербурга
Взрыв в метро Санкт-Петербурга, 14:21
0
Суд приговорил задержанного при расследовании теракта в метро Петербурга

Обид Абдыраимов, признанный виновным в вербовке и склонению к террористической деятельности, приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Приговор огласил Московский окружной военный суд, дело слушалось в особом порядке на базе Ленинградского окружного военного суда, говорится в сообщении.

Это первый приговор по делам, связанным с расследованием теракта в метро Санкт-Петербурга, отмечает «Фонтанка». Издание пишет, что исполнитель того теракта «считается учеником» Абдыраимова.

Абдыраимов признал свою вину в вербовке боевиков для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», поэтому дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, передает ТАСС.​ Прокурор просил суд назначить наказание в виде шести лет лишения свободы, адвокат настаивал на трех годах. Агентство также отмечает, что в обвинительном заключении о связи с терактом в метро не говорится.

Дела о содействии террористической деятельности могут рассматриваться только четырьмя российскими военными судами: Дальневосточным, Московским, Приволжским и Северо-Кавказским.

Абдыраимова задержали 14 апреля, писала «Фонтанка», на следующий день Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал его арест.

Как живет Петербург после взрыва в метро. Фотогалерея Еще 14 фото
Фотогалерея

Взрыв в вагоне петербургского метро прогремел 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадали более 100. Бомбу привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов (уроженец Киргизии, получивший российское гражданство).

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в терроризме в Петербурге
Политика

Генпрокуратура признала случившееся терактом. В Петербурге и Москве были задержаны более десяти подозреваемых в причастности к взрыву. По данным правоохранительных органов, они могли быть связаны с «Исламским государством».

Теги: Санкт-Петербург , теракт , метро , «Исламское государство»
Главное
Путин сравнил Навального с «бегающим по площадям Саакашвили» Политика
Материалы по теме
Telegram наказали из-за переписки обвиняемых во взрыве в метро Петербурга Общество
СМИ узнали о задержании угрожавшего взрывом в метро Петербурга вымогателя Общество
Метро Петербурга признало неудачным опыт досмотра всех пассажиров Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.