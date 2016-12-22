Суд приговорил задержанного при расследовании теракта в метро Петербурга

Обид Абдыраимов, признанный виновным в вербовке и склонению к террористической деятельности, приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Приговор огласил Московский окружной военный суд, дело слушалось в особом порядке на базе Ленинградского окружного военного суда, говорится в сообщении.

Это первый приговор по делам, связанным с расследованием теракта в метро Санкт-Петербурга, отмечает «Фонтанка». Издание пишет, что исполнитель того теракта «считается учеником» Абдыраимова.

Абдыраимов признал свою вину в вербовке боевиков для запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», поэтому дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств, передает ТАСС.​ Прокурор просил суд назначить наказание в виде шести лет лишения свободы, адвокат настаивал на трех годах. Агентство также отмечает, что в обвинительном заключении о связи с терактом в метро не говорится.

Дела о содействии террористической деятельности могут рассматриваться только четырьмя российскими военными судами: Дальневосточным, Московским, Приволжским и Северо-Кавказским.

Абдыраимова задержали 14 апреля, писала «Фонтанка», на следующий день Октябрьский районный суд Петербурга санкционировал его арест.

Взрыв в вагоне петербургского метро прогремел 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 15 пассажиров метро, пострадали более 100. Бомбу привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов (уроженец Киргизии, получивший российское гражданство).

Генпрокуратура признала случившееся терактом. В Петербурге и Москве были задержаны более десяти подозреваемых в причастности к взрыву. По данным правоохранительных органов, они могли быть связаны с «Исламским государством».