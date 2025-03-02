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В ТЦ в Мытищах произошла стрельба

По данным Baza, стрельбу открыл мужчина, который ранее устроил драку с охраной ТЦ

В ТЦ в Мытищах произошла стрельба
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В торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба после конфликта посетителя и охраны, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала Baza, пострадали три человека, у них ранения в ноги и спину. Очевидцы также рассказали, что у одного из посетителей произошла перепалка с охраной ТЦ.

Mash пишет, что охрана остановила подозрительного мужчину с черной коробкой, после чего началась потасовка. Канал уточняет, что до этого охрана прогнала этого посетителя, он вернулся, и началась стрельба. Baza также сообщает, что перед тем как мужчина открыл огонь, охрана избила и прогнала его из ТЦ, и он пришел назад с оружием.

SHOT передает, что мужчина был одет во все черное, у него был чемодан. Канал тоже сообщает о трех пострадавших — самом стрелке и двух охранниках. Предварительно, мужчина вел огонь из травматического оружия и сделал шесть выстрелов. «Осторожно, новости» пишет о трех выстрелах.

ТАСС в оперативных службах подтвердили, что посетителей «Красного кита» эвакуировали из-за звуков стрельбы. Сейчас ТЦ работает в штатном режиме. Источник РЕН ТВ заявил, что сообщение о выстрелах поступило в 17:13, данных о пострадавших, по его словам, нет.

При стрельбе у суда в немецком Билефельде ранены несколько человек
Общество
Фото:dpa / Reuters

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта прошлого года, когда боевики с оружием открыли огонь по посетителям, а потом подожгли зрительный зал, поступали предложения усилить охрану ТЦ. В Союзе торговых центров предлагали разместить в комплексах вооруженных охранников — сотрудников Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия. В «Крокусе» не было вооруженной охраны, прокуратура не нашла в этом нарушения, так как соответствующего требования не было. На тот момент глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что следует обязать ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Мытищи стрельба торговый центр
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