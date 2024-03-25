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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Торговые центры в Москве попросили разрешить им вооруженную охрану

Ассоциации сообщили об идее выставить вооруженную охрану в московских ТЦ
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Размещение вооруженной охраны на входах в ТЦ Москвы рассматривается в первую очередь, но неясно, есть ли на это ресурсы, сообщили ассоциации. К работе могут привлечь полицию, ЧОПы, вневедомственную охрану и «Росгвардию»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские власти совместно с представителями бизнеса рассматривают возможность размещения вооруженной охраны на входах в московские торговые центры, сообщил «Известиям» президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

Речь идет о сотрудниках «Росгвардии», полиции, вневедомственной охраны и ЧОПов с лицензиями на использование оружия, уточнил собеседник агентства. Однако пока неясно, насколько осуществим план с учетом доступных ресурсов.

«Дело в том, что в столице функционируют около 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, которые должен контролировать минимум один человек с оружием. Такой план может быть реалистичным, если использовать частные охранные предприятия, у которых есть лицензии на применение оружия», — пояснил президент СТЦ.

Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокуса»
Политика
Фото:Maxim Shipenkov / EPA / ТАСС

Он допустил, что окончательное решение относительно мер по усилению безопасности на торговых объектах озвучат уже в начале недели.

Информацию, что московские и федеральные власти изучают возможные варианты по усилению безопасности в ТЦ, «Известиям» подтвердили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). Член президиума организации Дмитрий Томилин также сказал, что в первую очередь рассматривается выставление вооруженной охраны на входах в здания.

Собеседник издания согласился, что для осуществления этого плана необходимы большие ресурсы. Есть ли они, неясно, добавил он.

Томилин рассказал, что сейчас ТЦ сами усиливают безопасность в оперативном порядке, например выставляя дополнительную охрану и применяя металлоискатели.

«Несмотря на эти шаги, мы понимаем, что трафик в первое время просядет. Мы это видим уже по этим выходным — объемы продаж существенно упали», — сказал собеседник газеты.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Томилин привел оценки ассоциации, согласно которым первичное восстановление трафика после теракта в «Крокус Сити Холле» займет не менее двух недель.

Шакиров также обратил внимание на падение посещаемости ТЦ в течение выходных. Он отметил, что после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» трафик восстанавливался около года. После произошедшего в «Крокусе» пройдет примерно столько же времени, прежде чем трафик вернется к прежним показателям, считает он.

Дискуссии об усилении мер безопасности в ТЦ начались после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта четверо вооруженных людей в камуфляже ворвались туда и открыли огонь по посетителям. Впоследствии нападавшие подожгли зал, там начался крупный пожар.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 137 человек, еще 182 пострадали. Четверых предполагаемых участников нападения арестовали по обвинению в терроризме (ст. 205 УК), им грозит пожизненное лишение свободы. Двое признали вину.

Генеральная прокуратура начала проверку после случившегося, но не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
торговые центры Москва охрана Росгвардия ЧОП
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