При стрельбе у суда в немецком Билефельде ранены несколько человек

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Несколько человек ранены во время стрельбы у здания суда в немецком Билефельде, передает WDR.

Сегодня утром там началось очередное заседание по делу об убийстве боксера Бесара Нимани.

Очевидцы сообщили WDR, что несколько человек лежали ранеными на земле, двоим из них потребовалась реанимация. По информации издания, речь идет об отце и о брате обвиняемого по делу Нимани.

На одно из предыдущих заседаний сестра Нимани попыталась пронести в здание нож, однако ей пришлось сдать его на входном контроле, отмечает WDR.

Бывший европейский чемпион Международной боксерской федерации (IBF) Бесар Нимани погиб в Билефельде от огнестрельных ранений 9 марта 2024 года. Как сообщила тогда Der Spiegel, несколько мужчин выстрелили в Нимани, когда он вышел из парикмахерской, после чего скрылись на поджидавшей рядом машине. Спортсмен умер на месте.

Боксеру было 38 лет, он родился на севере Косово и с 1997 года жил в Германии. Нимани провел 27 боев на профессиональном ринге, в 26 из них он одержал победу.