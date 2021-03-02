Суд продлил до мая арест Ивану Сафронову

Бывшем спецкорреспонденту «Коммерсанта» Ивану Сафронову вменяют госизмену. Ранее он рассказал в интервью, что писал статьи для чешского аналитического бюллетеня об обороне

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 7 мая. Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Заседание проходило в закрытом режиме; из-за коронавирусных ограничений в здание суда пустили только двоих родственников журналиста. Продления ареста требовал следователь Следственного управления ФСБ Александр Чабан.

Сафронов был задержан по обвинению в госизмене 7 июля 2020 года, он не признает вину. ФСБ считает, что журналист в 2012 году был завербован разведкой Чехии, а спустя пять лет, в 2017 году, отправил своему контактному лицу секретные сведения, связанные с «военно-техническим сотрудничеством России с североафриканским государством и действиями российских вооруженных сил на Ближнем Востоке», рассказывал адвокат журналиста Иван Павлов. Следствие считает, что конечным получателем этих сведений были США.

Агентом чешских спецслужб, который общался с Сафроновым, ФСБ считает его знакомого, бывшего собкорра газеты Lidové noviny в Москве Мартина Лариша, рассказывал сам журналист в письменном интервью «Коммерсанту». В 2017 году Лариш, который был с Сафроновым в приятельских отношениях, создал в Праге собственный проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. «Идея была проста: организация рассылки среди подписчиков дайджеста СМИ и аналитических материалов на платной основе. Такое информационное агентство, потребителями информации которого являются другие СМИ. Похожие ресурсы были и есть и в России, например «Перископ.2», Центр анализа стратегий и технологий, Центр анализа мировой торговли оружием. Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало. Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Темы базировались на актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации», — рассказал Сафронов.