Суд продлил до мая арест Ивану Сафронову

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 74,58 (+0,53) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 89,57 (+0,12) Инвестиции, 12:42
Рогозин отреагировал на сообщения о краже оборудования на Байконуре Общество, 18:46 Вторым электрокаром Volvo стал купе-кроссовер C40 Авто, 18:43 Чемпион московской Олимпиады найден мертвым Спорт, 18:31 В Москве выставили на голландский аукцион шесть особняков в центре Недвижимость, 18:30 Шапка-пирожок и реклама LV: 5 знаковых образов Михаила Горбачева Стиль, 18:30 В Роспотребнадзоре сообщили о еще не завершенной первой волне COVID-19 Общество, 18:29 Новые санкции ЕС и США, рекорд Горбачева. Главное за день Общество, 18:11 СМИ узнали о проверке после монтажа спорного пенальти в игре «Спартака» Спорт, 18:07 Как компании разрешить главный парадокс рынка труда 2021 года Pro, 18:06 Кадырову подарили зуб гигантской древнейшей акулы Общество, 18:04 Суд изменил меру пресечения прооперированному мэру Томска Кляйну Общество, 17:55 Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана Политика, 17:54 Диджей 3LAU первым в мире токенизировал альбом и продал его за $11,6 млн Крипто, 17:45 В США почти у 2 млн Toyota RAV4 обнаружили риск возгорания Авто, 17:44
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Суд продлил до мая арест Ивану Сафронову

Бывшем спецкорреспонденту «Коммерсанта» Ивану Сафронову вменяют госизмену. Ранее он рассказал в интервью, что писал статьи для чешского аналитического бюллетеня об обороне
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова до 7 мая. Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Заседание проходило в закрытом режиме; из-за коронавирусных ограничений в здание суда пустили только двоих родственников журналиста. Продления ареста требовал следователь Следственного управления ФСБ Александр Чабан.

Сафронов был задержан по обвинению в госизмене 7 июля 2020 года, он не признает вину. ФСБ считает, что журналист в 2012 году был завербован разведкой Чехии, а спустя пять лет, в 2017 году, отправил своему контактному лицу секретные сведения, связанные с «военно-техническим сотрудничеством России с североафриканским государством и действиями российских вооруженных сил на Ближнем Востоке», рассказывал адвокат журналиста Иван Павлов. Следствие считает, что конечным получателем этих сведений были США.

Сафронов рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии
Общество
Иван Сафронов

Агентом чешских спецслужб, который общался с Сафроновым, ФСБ считает его знакомого, бывшего собкорра газеты Lidové noviny в Москве Мартина Лариша, рассказывал сам журналист в письменном интервью «Коммерсанту». В 2017 году Лариш, который был с Сафроновым в приятельских отношениях, создал в Праге собственный проект — Информационное агентство анализа и профилактики безопасности. «Идея была проста: организация рассылки среди подписчиков дайджеста СМИ и аналитических материалов на платной основе. Такое информационное агентство, потребителями информации которого являются другие СМИ. Похожие ресурсы были и есть и в России, например «Перископ.2», Центр анализа стратегий и технологий, Центр анализа мировой торговли оружием. Он попросил о помощи в раскрутке бизнес-идеи, и я согласился, поскольку от основной работы это меня никак не отвлекало. Я писал для него не более одного-двух материалов в месяц. Темы базировались на актуальной, публично обсуждавшейся в тот период времени информации», — рассказал Сафронов.

«Я готовил для Мартина дайджесты в период 2017–2019 годов. Последний текст отправил ему в 2019 году, в августе или сентябре», — пояснил журналист. Он добавил, что с Ларишем работали и другие журналисты, кроме того, это сотрудничество не принесло ему никакого дохода. На его компьютере следствие нашло программу шифрования VeraCrypt; ее использование Сафронов назвал обычной для журналистов практикой.

Песков объяснил слова Путина о работе Сафронова в «Роскосмосе»
Общество
Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Как в Австралии заставили Facebook и Google платить за контент Как ажиотаж вокруг «компаний-пустышек» докатился до TikTok — Bloomberg Как магазины дьюти-фри выживают в мире без путешествий

Сафронов выразил уверенность, что Лариш не мог быть разведчиком. Чех опровергал свою причастность к деятельности спецслужб и заявлял, что общался с Сафроновым как друг и коллега.

Следствие не конкретизирует, передачу какой именно информации Ларишу оно считает преступным, утверждает защита Сафронова. ФСБ предлагала журналисту в рамках досудебного соглашения выдать свои источники; в рамках дела следствие назначило экспертизу всех заметок Сафронова, при этом оно настаивает, что его преследование не связано с его журналистской деятельностью, говорил Павлов. Ранее у спецслужб возникали вопросы к Сафронову из-за материала о поставках истребителей Су-35 в Египет, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) из-за этой статьи подавала к «Коммерсанту» иск о разглашении гостайны.

Президенту Владимиру Путину по меньшей мере дважды публично задавали вопросы о деле Ивана Сафронова. Комментируя его впервые на встрече с членами СПЧ, президент выразил уверенность, что обвинение связано не с журналистской деятельностью Сафронова, а с периодом его работы в «Роскосмосе». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков затем назвал это оговоркой. Спустя неделю во время большой пресс-конференции Путин, говоря о Сафронове, назвал предательство «самым большим грехом», сослался на данные следствия, что журналист «сознательно собирал и передавал» информацию, но допустил, что Сафронов «мог оступиться».

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в октябре в интервью ТАСС говорил, что не будет увольнять Сафронова по меньшей мере до приговора. Он заявил, что много лет знает его «как порядочного человека и профессионального журналиста» и надеется на оправдание. Рогозин упомянул, что при найме в «Роскосмос» Сафронов прошел все необходимые проверки, и добавил, что с уважением относится к работе органов госбезопасности, но исходит из принципа презумпции невиновности.

Автор
Маргарита Алехина
Иван Сафронов Роскосмос ФСБ госизмена
Материалы по теме
Сафронов рассказал о работе с предполагаемым «вербовщиком» из Чехии
Общество
Сафронова выпустили из карантина в СИЗО
Общество
Путину доложат о публикации о связи дела Сафронова с работой в СМИ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter