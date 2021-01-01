Песков объяснил слова Путина о работе Сафронова в «Роскосмосе»

Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Слова президента России Владимира Путина, о том, что обвиняемый в госизмене бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов давно работал в госкорпорации, основаны на данных следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я могу повторить, что данные предоставлены следствием», — сказал Песков.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что дело Сафронова связано «с длительным периодом работы советником или помощником Дмитрия Рогозина (главы «Роскосмоса». — РБК)», а не с журналистской деятельностью. При этом Сафронова назначили советником Рогозина в мае, а в начале июля он уже был задержан.

В «Роскосмосе» РБК сообщали, что следствие инкриминирует Сафронову эпизоды до 2017 года, когда он еще был журналистом «Коммерсанта». Там также указывали, что журналист не имел доступа к гостайне.