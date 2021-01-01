Песков объяснил слова Путина о работе Сафронова в «Роскосмосе»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 73,32 (+0,34) Инвестиции, 13:49
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 89,83 (+0,54) Инвестиции, 13:49
Минздрав в 2021 году не будет вводить новые анализы для водителей Общество, 15:35 Как правильно покупать корпоративные долги Pro, 15:35 Песков ответил на вопрос об отдельной вакцине от COVID-19 для Путина Политика, 15:34 Избитый Широковым арбитр попросил у футболиста компенсацию в ₽500 тыс. Спорт, 15:29 Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума РБК Стиль и Lego, 15:23 Что построили в России в 2020 году: самые интересные проекты Недвижимость, 15:18 Снежный шторм в США. Фоторепортаж Общество, 15:13  Набиуллина пришла на пресс-конференцию ЦБ с брошью в виде снегиря Финансы, 15:11 Как очищают воду в Москве РБК и ДПиООС, 14:54 Кремль исключил возможность работы Путина в бункере Общество, 14:54 Названы финалисты конкурса на звание автомобиль года в США Авто, 14:51 Владельцам машино-мест предложили платить коммуналку за общее имущество Недвижимость, 14:48 ФСБ задержала следователя по делу о перестрелке в башне «Око» Общество, 14:41 Экс-президент «Локомотива» решил участвовать в выборах главы ФНЛ Спорт, 14:33
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,52 +0,95% EUR/RUB ₽90,19 +0,93% EUR/USD $1,23 +0,02%
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

Песков объяснил слова Путина о работе Сафронова в «Роскосмосе»

Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
Дмитрий Песков на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Слова президента России Владимира Путина, о том, что обвиняемый в госизмене бывший журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов давно работал в госкорпорации, основаны на данных следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я могу повторить, что данные предоставлены следствием», — сказал Песков.

Путин заявил о сознательной передаче Сафроновым секретной информации
Общество
Иван Сафронов

Накануне президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что дело Сафронова связано «с длительным периодом работы советником или помощником Дмитрия Рогозина (главы «Роскосмоса». — РБК)», а не с журналистской деятельностью. При этом Сафронова назначили советником Рогозина в мае, а в начале июля он уже был задержан.

В «Роскосмосе» РБК сообщали, что следствие инкриминирует Сафронову эпизоды до 2017 года, когда он еще был журналистом «Коммерсанта». Там также указывали, что журналист не имел доступа к гостайне.

Адвокат Сафронова Иван Павлов также говорил, что, согласно официальному обвинению, инкриминируемое событие относится к периоду до 2017 года.

Ранее Путин уже говорил, что дело Сафронова связано с периодом его работы в «Роскосмосе». Тогда Песков заявлял, что президент оговорился.

Читайте на РБК Pro
Куда заведет Volkswagen одержимость Илоном Маском С ним не договориться: как налоговые роботы вычисляют нарушителей Как поколение Z изменит рынок коммерческой недвижимости Психолог Сьюзан Дэвид: неверная мотивация — верный способ «сломать мозг»

Сафронова задержали 7 июля. Его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК). 30 ноября суд продлил его арест на три месяца, до марта. По версии обвинения, Сафронов через интернет передал чешской разведке данные о военно-техническом сотрудничестве России с североафриканским государством и действиях российских Вооруженных сил на Ближнем Востоке. Сам Сафронов не признает свою вину и полагает, что арест связан с его журналистской деятельностью.

Владимир Путин Дмитрий Песков Иван Сафронов
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,52 +0,95% EUR/RUB ₽90,19 +0,93% EUR/USD $1,23 +0,02%
Материалы по теме
Путин заявил о сознательной передаче Сафроновым секретной информации
Общество
Путин назвал предательство грехом при обсуждении дела Сафронова
Политика
Песков назвал оговоркой слова Путина о деле Сафронова и «Роскосмосе»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter