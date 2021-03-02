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Аналитики выявили рекордный рост индекса «свободных денег» у россиян

В январе он оказался на 82% выше, чем в декабре. Годом ранее динамика составляла 40%. Эксперты уверены, что одной сезонностью такой рекордный рост объяснить нельзя — причины в пандемии и резком снижении трат
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Индекс «свободных денег» (ИДС) у россиян вырос в январе 2021 года на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

По данным издания, рост ИДС стал максимальным за всю историю наблюдений. Так, годом ранее рост индекса в январе к декабрю составил 40%.

Индекс свободных денег (ИДС) показывает динамику превышения доходов на расходами и возможность накапливать деньги. В контексте исследования из доходов россиян вычитались траты на покупку продуктов, оплату кредитов и коммуналки, расходы на транспорт и другие услуги. В ИДС входят средства, которые домохозяйство может потратить на образование, здоровье, ремонт, отложить для крупной покупки, потратить на отдых и развлечения или просто отложить в виде накоплений.

Обычно ИДС в январе значительно превышает декабрьский показатель — после новогодних праздников россияне традиционно снижают расходы, что приводит к образованию некоторых накоплений. Опрошенные изданием эксперты считают, что рекордный рост в 2021 году нельзя объяснить одной лишь сезонностью.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«В этом году эффект был усилен снизившимися из-за ограничений возможностями трат на новогодних праздниках», — пояснила исполнительный директор «Ромир» и Mile Group Инна Караева. По ее словам, в 2020 году траты на покупки были растянуты на весь год, а не только на декабрь.

По мнению научного сотрудника Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, рост ИДС на 82% частично связан с мерами господдержки в коронавирусный кризис, которые привели к увеличению доходов некоторых категорий граждан. Журавлев отметил, что это явление временное.

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Другие эксперты сообщили «Известиям», что на увеличение накоплений россиян могла повлиять инфляция — рост цен в январе на 5,2% не способствовал повышению потребительского спроса. Кроме того, из-за пандемии в этом году люди не поехали в отпуска, больше проводили времени дома, меньше тратили денег на покупки, траты в ресторанах.

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Фото:Илья Щербаков / ТАСС

Режим удаленной работы, на котором в январе оставалось значительное число россиян, также повлиял на рост ИДС — отсутствие транспортных расходов и трат на питание сохранили деньги людей.

«К этому добавляется и продолжающаяся неуверенность в будущем и падение доходов для ряда людей. Поэтому некоторые россияне отказываются от кредитов и лишних трат, не связанных с первой необходимостью», — отметил руководитель направления Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея.

Росстат выяснил, что по итогам 2020 года реальные располагаемые расходы россиян (показатель похож на ИДС, он считается как доходы минус расходы на кредиты, налоги, коммуналку с учетом инфляции) упали на 3,5%, что на 0,5 п.п. ниже ожиданий правительства.

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Январский опрос ВЦИОМа и «Дом.РФ» показал, что более четверти россиян выразили надежду на увеличение своих доходов в первое полугодие 2021-го. Больше всего таких среди работников сферы услуг, которая сильнее остальных пострадала от пандемии коронавирусной инфекции.

Опрошенные в декабре РБК экономисты заявили, что предпосылок для повышения доходов жителей страны нет. Вызванный COVID-19 провал может быть преодолен только к концу 2021 года.

Авторы
Анастасия Батманова, Михаил Котляр
деньги доходы расходы Россия исследование
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