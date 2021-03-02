Аналитики выявили рекордный рост индекса «свободных денег» у россиян

В январе он оказался на 82% выше, чем в декабре. Годом ранее динамика составляла 40%. Эксперты уверены, что одной сезонностью такой рекордный рост объяснить нельзя — причины в пандемии и резком снижении трат

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Индекс «свободных денег» (ИДС) у россиян вырос в январе 2021 года на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

По данным издания, рост ИДС стал максимальным за всю историю наблюдений. Так, годом ранее рост индекса в январе к декабрю составил 40%.

Индекс свободных денег (ИДС) показывает динамику превышения доходов на расходами и возможность накапливать деньги. В контексте исследования из доходов россиян вычитались траты на покупку продуктов, оплату кредитов и коммуналки, расходы на транспорт и другие услуги. В ИДС входят средства, которые домохозяйство может потратить на образование, здоровье, ремонт, отложить для крупной покупки, потратить на отдых и развлечения или просто отложить в виде накоплений.

Обычно ИДС в январе значительно превышает декабрьский показатель — после новогодних праздников россияне традиционно снижают расходы, что приводит к образованию некоторых накоплений. Опрошенные изданием эксперты считают, что рекордный рост в 2021 году нельзя объяснить одной лишь сезонностью.