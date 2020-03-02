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Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло

За 2018–2019 годы нотариусы смогли выявить и пресечь в разы больше попыток мошенничества с недвижимостью, чем в 2017-м. Федеральная нотариальная палата связывает это с появлением мощных электронных средств контроля
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты, с которыми ознакомился РБК.

«Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018-м — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны», — говорится в сообщении палаты, которое поступило в РБК.

Нотариусы отмечают, что лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия — 22 случая, Свердловская область — 22, Новосибирская и Ростовская области — по 27 случаев, Московская область — 39, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.

Эффективно выявлять мошенников нотариусы смогли благодаря системам «Электронный нотариат», электронных реестров Единой информационной системы (ЕИС), которые стали мощным средством контроля законности сделок и других нотариальных действий.

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В палате отметили, что обращения в органы правопорядка помогают поймать преступников еще во время совершения противозаконных сделок, иногда задержания происходят прямо в кабинетах нотариусов. В сообщении говорится, что благодаря новым системам удалось предотвратить хищения имущества стоимостью более 10 млрд руб., в том числе недвижимости, которая по закону должна была перейти в государственную или муниципальную собственность.

В декабре 2019 года Росфинмониторинг отчитался о росте сомнительных операций по обналичиванию с применением исполнительных надписей нотариусов в 2,5 раза за год. «Только за десять месяцев 2019 года объем таких операций составил порядка 5 млрд руб., что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого (прошлогоднего. — РБК) периода», — отметил глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации. По его словам, всплеск использования документов от нотариусов для обналичивания произошел во втором квартале, тогда объем сомнительных сделок почти достиг 2 млрд руб.

12 декабря Госдума одобрила во втором чтении законопроект об электронном нотариате, который обязывает нотариусов проверять некоторые сделки клиентов. На такой поправке настаивал Росфинмониторинг. После вступления закона в силу нотариусам придется требовать от клиентов дополнительную информацию с целью подтвердить, что сделка о взыскании задолженности не фиктивна. Подтверждением может служить ранее заключенный документ о перечислении денег или имущества заемщику. Если нотариус заподозрит, что исполнительная подпись может быть использована для обналичивания или отмывания денег, он сможет отказать клиентам в заверении документов о задолженности.

Авторы: Дмитрий Серков, Владислав Гордеев
Теги: нотариусы, мошенничество, регионы
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