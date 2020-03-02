Число выявленных нотариусами случаев мошенничества с жильем резко выросло

За 2018–2019 годы нотариусы смогли выявить и пресечь в разы больше попыток мошенничества с недвижимостью, чем в 2017-м. Федеральная нотариальная палата связывает это с появлением мощных электронных средств контроля

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества при совершении нотариальных действий с недвижимостью за последние годы выросло в несколько раз. Об этом свидетельствуют данные Федеральной нотариальной палаты, с которыми ознакомился РБК.

«Если в 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество, в 2018-м — уже 150 фактов в 34 регионах страны, а за неполный 2019 год (с января по октябрь включительно) — уже 186 в 30 регионах страны», — говорится в сообщении палаты, которое поступило в РБК.

Нотариусы отмечают, что лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкирия — 22 случая, Свердловская область — 22, Новосибирская и Ростовская области — по 27 случаев, Московская область — 39, Санкт-Петербург — 59, Красноярский край — 62 случая.

Эффективно выявлять мошенников нотариусы смогли благодаря системам «Электронный нотариат», электронных реестров Единой информационной системы (ЕИС), которые стали мощным средством контроля законности сделок и других нотариальных действий.