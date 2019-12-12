Госдума одобрила идею привлекать нотариусов к борьбе с обналичиванием

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 63,23 (-0,34) Quote, 13:21
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 70,43 (-0,03) Quote, 13:21
Россельхозбанк инвестировал в строительство мясокомбината 1,8 млрд рублей Пресс-релиз, 16:54 Рождественские ярмарки Европы: гид для автопутешественников РБК Стиль и Volkswagen Multivan, 16:49 Россияне на AliExpress переключились с электроники на товары для хобби Общество, 16:47 Зеленский вывел «формулу будущего» для Украины Политика, 16:39 Идеи из-за океана: электрическая футболка и корпоративная рация Pro, 16:38 «ВКонтакте» запустила новый раздел «Воспоминания» Технологии и медиа, 16:37 Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета Общество, 16:37 Конкурс «Сложности приводят к успеху»: гран-при 1 млн руб. РБК и ВТБ, 16:36 Суд заочно арестовал обвиняемого в изнасиловании бойца ММА Общество, 16:36 Трамп назвал нелепым избрание Тунберг человеком года по версии Time Общество, 16:31 Европейский центральный банк оставил ставки без изменений Финансы, 16:22 Сборная России на старте Кубка Первого канала. Что важно знать Спорт, 16:21 Forbes девятый год подряд назвал Меркель самой влиятельной женщиной Общество, 16:19 Капитализация Saudi Aramco во второй день торгов IPO превысила $2 трлн Бизнес, 16:19
Финансы ,  
0 
Госдума одобрила идею привлекать нотариусов к борьбе с обналичиванием
Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект об электронном нотариате. Поправки, в частности, обяжут нотариусов подтверждать происхождение средств клиентов
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об электронном нотариате, следует из карточки поправок на сайте нижней палаты парламента. Помимо новых правил об оказании нотариальных услуг в электронном виде, документ содержит пункт об обязанности нотариусов проверять некоторые сделки клиентов. На такой поправке настаивал Росфинмониторинг: ведомство в среду отчиталось о значительном росте обналичивания с помощью исполнительных надписей нотариусов.

Чего опасается Росфинмониторинг

По данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов (они могут использоваться для принудительного взыскания) за десять месяцев 2019 года вырос в 2,5 раза. С начала года банки зафиксировали подобные транзакции на сумму около 5 млрд руб. Для реализации схемы клиенты заверяют у нотариусов фиктивную задолженность, рассказывал в Совете Федерации глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а если банк откажет в проведении операции по исполнительному документу, ему грозит штраф. Это пробел в законодательстве, и его необходимо устранить, заявлял Чиханчин.

Согласно тексту законопроекта нотариусам придется требовать от клиентов дополнительную информацию, которая подтвердит, что сделка о взыскании задолженности не фиктивна. Подтверждением может быть ранее заключенный документ о перечислении денег или имущества заемщику.

Нотариусы также получат право отказывать клиентам в заверении документов о задолженности. Например, если у специалиста возникнет основание считать, что исполнительная надпись может быть использована для обналичивания и отмывания. Отказ от работы не будет основанием для привлечения нотариуса к ответственности.

Федеральная нотариальная палата поддерживает поправки в законодательство, сообщил РБК ее представитель.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: нотариусы, обналичивание
Материалы по теме
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Финансы
Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter