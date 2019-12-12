Госдума одобрила идею привлекать нотариусов к борьбе с обналичиванием

Нижняя палата парламента приняла во втором чтении законопроект об электронном нотариате. Поправки, в частности, обяжут нотариусов подтверждать происхождение средств клиентов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об электронном нотариате, следует из карточки поправок на сайте нижней палаты парламента. Помимо новых правил об оказании нотариальных услуг в электронном виде, документ содержит пункт об обязанности нотариусов проверять некоторые сделки клиентов. На такой поправке настаивал Росфинмониторинг: ведомство в среду отчиталось о значительном росте обналичивания с помощью исполнительных надписей нотариусов.

Чего опасается Росфинмониторинг По данным Росфинмониторинга, объем сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов (они могут использоваться для принудительного взыскания) за десять месяцев 2019 года вырос в 2,5 раза. С начала года банки зафиксировали подобные транзакции на сумму около 5 млрд руб. Для реализации схемы клиенты заверяют у нотариусов фиктивную задолженность, рассказывал в Совете Федерации глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, а если банк откажет в проведении операции по исполнительному документу, ему грозит штраф. Это пробел в законодательстве, и его необходимо устранить, заявлял Чиханчин.

Согласно тексту законопроекта нотариусам придется требовать от клиентов дополнительную информацию, которая подтвердит, что сделка о взыскании задолженности не фиктивна. Подтверждением может быть ранее заключенный документ о перечислении денег или имущества заемщику.

Нотариусы также получат право отказывать клиентам в заверении документов о задолженности. Например, если у специалиста возникнет основание считать, что исполнительная надпись может быть использована для обналичивания и отмывания. Отказ от работы не будет основанием для привлечения нотариуса к ответственности.

Федеральная нотариальная палата поддерживает поправки в законодательство, сообщил РБК ее представитель.