На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре

По предварительным данным, злоумышленником является охранник ТЦ, которого ранее уволила служба безопасности

Фото: @NardFerrer / Twitter

В столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил в заложники в торговом центре 30 человек, сообщила газета The Filipino Times со ссылкой на городские власти.

Полиция оцепила ТЦ после того, как в нем произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек. Как сообщает CNN Philippines, он находится в больнице в стабильном состоянии.

По данным городских властей, людей удерживает бывший охранник ТЦ, вооруженный, предположительно, огнестрельным оружием и гранатами. Сейчас с ним ведутся переговоры, и мужчина уже попросил еды и воды.

По предварительным данным, охранника ранее уволила служба безопасности торгового центра. Он просил присоединиться к нему и других бывших коллег, однако те этого делать не стали.