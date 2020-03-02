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На Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в торговом центре

По предварительным данным, злоумышленником является охранник ТЦ, которого ранее уволила служба безопасности
Фото: @NardFerrer / Twitter

В столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил в заложники в торговом центре 30 человек, сообщила газета The Filipino Times со ссылкой на городские власти.

Полиция оцепила ТЦ после того, как в нем произошла стрельба, в результате которой был ранен один человек. Как сообщает CNN Philippines, он находится в больнице в стабильном состоянии.

По данным городских властей, людей удерживает бывший охранник ТЦ, вооруженный, предположительно, огнестрельным оружием и гранатами. Сейчас с ним ведутся переговоры, и мужчина уже попросил еды и воды.

По предварительным данным, охранника ранее уволила служба безопасности торгового центра. Он просил присоединиться к нему и других бывших коллег, однако те этого делать не стали.

В Сети появилось видео с места захвата заложников в ТЦ на Филиппинах
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Захват заложников произошел в феврале в торговом центре в Таиланде. Сначала мужчина открыл стрельбу в военной части, где убил трех человек и украл оружие. Затем он на внедорожнике поехал в торговый центр, расстреливая по пути гражданских.

Прибыв на место, он захватил в заложники 16 человек. В торговом центре, в котором он продолжил стрельбу, мужчина скрывался более 17 часов. В итоге его ликвидировала полиция. Жертвами мужчины стали 26 человек, еще 57 были ранены. По данным властей, он открыл стрельбу из-за проблем с продажей дома, посчитав себя обманутым.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Филиппины, заложники, торговый центр
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