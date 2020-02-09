Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного

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Полиция Таиланда ликвидировала военнослужащего, устроившего стрельбу в городе Накхонратчасима, в результате которой погибли 25 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны и заявление министра здравоохранения Таиланда Анутина Чарнвиракула. По данным собеседников агентства, злоумышленник был убит в торговом центре, где он ранее скрывался от стражей порядка.

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