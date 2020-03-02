В Сети появилось видео с места захвата заложников в ТЦ на Филиппинах

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

В Сети появились кадры из торгового центра в Маниле, в котором вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек. Видеозапись опубликовал телеканал CCTV Asia Pacific.

На кадрах видно, как из торгового центра выбегают люди, а движение вокруг здания перекрыто машинами полиции. Помимо этого, снята и обстановка внутри самого торгового центра, из которого полицейские на руках выносят раненого пострадавшего.

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