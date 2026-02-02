 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Сокуров словами «работал ли он?» оценил свое исключение из совета кабмина

Режиссер заявил, что никогда не принимал участия в правительственном совете по развитию кинематографии и не видел, что он работает. Он объяснил свое исключение ротацией и подчеркнул, что «главное, чтобы шла работа»
Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Fabio Cimaglia / EPA / ТАСС)

Режиссер Александр Сокуров объяснил исключение нескольких человек, в том числе его самого, из правительственного совета по развитию кинематографии необходимой ротацией. В комментарии РБК он счел решение правильным, отметив, что «ничего особенного не произошло».

«Я никогда и ни разу не принимал участия в этом совете. Не знаю, работал ли он даже. Я просто ничего об этом не знаю. Это правильное решение. Ротация должна быть. Должны новые люди приходить. Главное, чтобы шла работа. Я этой работы, правда, не вижу. Нам из провинции глядя, может, ее и не видно. На моей деятельности это никак не отразится», — заявил кинорежиссер.

По его мнению, важно, чтобы от работы в правительственном совете действительно была польза, «а не формальное пребывание».

Сокуров снял много известных фильмов, в том числе «Тетралогию власти», в которую вошли «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст», а также «Русский ковчег», «Александра», «Франкофония». Его последней ленте «Сказка», где Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире, Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение, после чего режиссер заявил о завершении карьеры. Ранее под запрет попали «Русский ковчег» и документальный фильм «Робер. Счастливая жизнь».                                    Режиссер — лауреат премии Европейской киноакадемии и множества российских кинонаград.

Режиссер не раз говорил о давлении на культуру в России. На заседании совета по правам человека (СПЧ) в декабре 2025 года Сокуров призвал не применять закон против иноагентов в искусстве слишком сурово, назвав внесение в реестр новых лиц каждую неделю унижением. Он подчеркнул, что государство должно вести диалог с художественной средой, с молодежью и с оппозиционно настроенными гражданами.

Президент Владимир Путин согласился с режиссером, что действовать нужно взвешенно. Однако, отметил он, «особенно ничего здесь страшного нет»: «У нас, собственно, одно самое главное: покажите источники финансирования. Ну, чего же здесь такого страшного?»

Сокурова и Тодоровского исключили из совета по развитию кинематографии
Общество
Михаил Мишустин

Также Путин пообещал созвониться с Сокуровым и обсудить запрет его картин в России, сочтя его странным.

30 января было опубликовано распоряжение правительства об изменениях в составе совета по развитию кинематографа. Из него были исключены Сокуров, режиссер Валерий Тодоровский, экс-советник президента по культуре Владимир Толстой, глава «Союзмультфильма» и киностудии имени Горького Юлиана Слащева, продюсеры Эдуард Илоян и Валерий Федорович, киновед Наталья Мокрицкая и исполнительный директор фонда «Кинопрайм» Антон Малышев.

Тем же распоряжением в совет включили председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, первого замгендиректора ВГТРК Антона Златопольского, режиссера Сергея Урсуляка, гендиректора онлайн-кинотеатра «Окко» Гавриила Гордеева и гендиректора компании «МТС Медиа» Софью Митрофанову.

Совет по развитию кинематографии образован постановлением правительства от 24 декабря 2008 года в целях разработки предложений, связанных с реализацией государственной политики в этой области. Сокуров входил в него с 2009 года. Последние новости о деятельности правительственного совета на его сайте опубликованы 31 декабря 2021 года.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

