 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин пообещал созвониться с Сокуровым из-за жалоб на запрет его фильмов

Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин пообещал созвониться с членом Совета по правам человека, режиссером Александром Сокуровым, который жалуется, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин. Такое заявление глава государства сделал на заседании СПЧ.

«Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим — каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно», — сказал президент.

Путин отметил, что Сокуров — сам член СПЧ, поэтому «очевидно, что никакой дискриминации» в отношении режиссера не может допускаться, по крайней мере «на таком уровне». Глава государства уточнил, что если режиссер столкнулся с какими-то ограничениями, то он готов обсудить с ним эту тему.

Сокуров сообщил о завершении карьеры после запрета «Сказки»
Политика
Александр Сокуров

В октябре 2023 года министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Сокурова «Сказка». До этого отменили показ картины на фестивале «Каро.Арт» в Москве. В декабре 2023 года Сокуров сообщил РБК, что завершил профессиональную карьеру. Порталу News.ru режиссер сказал, что не работает над новыми проектами, так как теперь ему «нельзя будет снимать и показывать кино в России».

Действие фильма «Сказка» разворачивается в загробном мире, где встречаются Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском.

Сокуров представил своею работу так: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, всё — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

В марте 2024 года показы дент Сокурова «Солнце» и «Сказка» отменили в Минске «по техническим причинам», но сам режиссер заявил, что «никакой технической причины» не было.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Владимир Путин Александр Сокуров режиссер запрет СПЧ Министерство культуры России
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Сокуров поспорил с автором экспертизы по делу Беркович и Петрийчук
Общество
Сокуров сообщил о завершении карьеры после запрета «Сказки»
Политика
«Сказку» Сокурова выложили на YouTube после отказа Минкультуры в прокате
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 20:07 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 20:07
Euroclear предупредил о риске потерять €16 млрд из-за ответа России Политика, 20:28
Как выбрать элитную недвижимость для инвестиций Недвижимость, 20:28
«Кайрат» проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов в 20-градусный мороз Спорт, 20:23
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Путин пообещал созвониться с Сокуровым из-за жалоб на запрет его фильмов Политика, 20:15
Четвертый за день беспилотник сбили на подлете к Москве Политика, 20:13
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 20:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Месси второй год подряд признали самым ценным футболистом сезона в MLS Спорт, 19:46
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Почему бизнес выбирает light industrial: мнение экспертов и опыт компании Недвижимость, 19:43
4 модных бренда, ведущих диалог с аудиторией Стиль, 19:38
Хельмут Марко покинул команду «Формулы-1» Red Bull после 20 лет работы Спорт, 19:37
Путин связал рост тарифов ЖКХ с инфляцией Экономика, 19:36