Путин пообещал созвониться с Сокуровым из-за жалоб на запрет его фильмов

Александр Сокуров (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Президент России Владимир Путин пообещал созвониться с членом Совета по правам человека, режиссером Александром Сокуровым, который жалуется, что его фильмы не выпускают в прокат без объяснения причин. Такое заявление глава государства сделал на заседании СПЧ.

«Созвонимся с вами, я позвоню, поговорим — каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно», — сказал президент.

Путин отметил, что Сокуров — сам член СПЧ, поэтому «очевидно, что никакой дискриминации» в отношении режиссера не может допускаться, по крайней мере «на таком уровне». Глава государства уточнил, что если режиссер столкнулся с какими-то ограничениями, то он готов обсудить с ним эту тему.

В октябре 2023 года министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Сокурова «Сказка». До этого отменили показ картины на фестивале «Каро.Арт» в Москве. В декабре 2023 года Сокуров сообщил РБК, что завершил профессиональную карьеру. Порталу News.ru режиссер сказал, что не работает над новыми проектами, так как теперь ему «нельзя будет снимать и показывать кино в России».

Действие фильма «Сказка» разворачивается в загробном мире, где встречаются Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль, Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. Каждый говорит на своем языке — немецком, английском, итальянском, Сталин — на грузинском. Сокуров представил своею работу так: «Это сказочная история, фантастическая — жанр абсолютно новый для меня — о событиях Второй мировой войны. Это чистая сказка, всё — выдумка. Такой абсолютно для меня новый художественный поступок».

В марте 2024 года показы дент Сокурова «Солнце» и «Сказка» отменили в Минске «по техническим причинам», но сам режиссер заявил, что «никакой технической причины» не было.