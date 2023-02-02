Forbes узнал о желании Брина вернуться к работе с кодом в Google

Брин с 2019 года фактически не участвует в повседневной деятельности компании. Однако успехи конкурентов в запуске чат-бота с искусственным интеллектом заставили сооснователя Google вернуться к делу, с которого он начинал

Сергей Брин (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Сооснователь Google Сергей Брин впервые за последние годы может вновь сам начать работать с программным кодом. Это может говорить о его желании усилить позиции корпорации в соперничестве с конкурентами при разработке искусственного интеллекта, сообщает американская редакция Forbes со ссылкой на источники и имеющиеся у нее копии документов.

«Согласно полученным Forbes скриншотам, 24 января Брин подал первый за многие годы запрос на доступ к работе с кодом. По сообщениям двух источников, запрос был связан с чатом LaMDA (Language Model for Dialogue Applications, чат-бот, который может поддержать разговор на любую тему на естественном языке. — РБК). Проект первоначально был анонсирован в 2021 году, в последнее время он привлекает повышенное внимание, так как Google пытается соперничать с конкурентом OpenAI, выпустившим в ноябре популярный чат-бот ChatGPT», — пишет издание.

По данным Forbes, Брин подал заявку, чтобы получить доступ к данным, с помощью которых происходит обучение LaMDA, и несколько инженеров ее одобрили. Также одобрения пришли от сотрудников, которые не работают над этим проектом, однако дали согласие соучредителю компании на работу с кодом.

В Google не ответили на просьбы Forbes о комментарии.

«Это небольшая техническая подвижка, однако она говорит о том, насколько серьезно компания относится к надвигающейся угрозе со стороны OpenAI и других конкурентов», — делает вывод издание.

ChatGPT — чат-бот, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. ChatGPT создали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI — компании, сооснователем которой является американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск. Робота обучали с помощью массива текстов из интернета и системы обучения с подкреплением на основе обратной связи с человеком Reinforcement Learning from Human Feedback. Затем нейросеть переобучали несколько раз, используя ее собственные ответы, чтобы сделать их более точными и корректными. Разработчики заявили, что они стремились сделать чат-бот простым в использовании, корректным и «человечным». Как отмечают аналитики Bloomberg, ChatGPT отличается от других нейросетей способностью выполнять задания из разных областей. В будущем OpenAI планирует сделать ChatGPT доступным в виде интерфейса прикладного программирования, чтобы разработчики могли внедрять чат-бот в свои сайты или приложения.

Сергей Брин и другой соучредитель Google Ларри Пейдж фактически отошли от работы в компании с 2019 года, когда передали бразды правления Сундару Пичаи, занявшему пост генерального директора материнской компании Google — Alphabet. Однако, по сообщению The New York Times, недавно Пичаи «вызвал основателей компании, чтобы проанализировать стратегию в области ИИ и помочь сформировать ответ на запуск ChatGPT. В компании считают ситуацию настолько неотложной, что Пичаи объявил чрезвычайное положение, чтобы «встряхнуть» несколько подразделений в компании и выработать ответные шаги.

Forbes указывает, что подача запроса Брином вызвала недовольство со стороны части «гуглеров», выразивших недовольство тем, что соучредители в последние годы отдалились от коллектива.

В январе в Google заявили о самом большом в истории компании увольнении сотрудников. Работу потеряют около 12 тыс. человек, или 6% от общего количества сотрудников. Пичаи объяснил это «Новой экономической реальностью», сменой приоритетов и в числе прочего желанием активизировать работы по разработке искусственного интеллекта.

Брин родился в Москве. В 1979 году семья переехала в США. Окончил Стэнфордский университет, где познакомился с Ларри Пейджем. Вместе с ним в 1998 году основал компанию Google. В 2004 году ИT-компания вышла на биржу NASDAQ. По итогам IPO компания привлекла $1,67 млрд, а ее капитализация составила $23 млрд. К 2015-му компания сильно выросла, и сооснователи провели реорганизацию — головной структурой стала Alphabet. Помимо Google в нее вошли подразделение Waymo, разрабатывающее беспилотники, Verily and Calico, проводящее исследования в области здравоохранения, подразделение по кибербезопасности Chronicle и другие.

Сергей Брин и Ларри Пейдж покинули руководящие должности в материнской компании Alphabet в 2019 году, заявив, что в них больше «нет нужды».

По данным Forbes, состояние Брина сейчас оценивается в $88,4 млрд.