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Google заявила о риске поставить «на дыбы» интернет из-за решения суда

Google: расширение ответственности ИТ-компаний за модерацию «перевернет интернет»
Google уверена, что, если крупные интернет-платформы заставят нести полную ответственность за модерацию, это приведет к прямо противоположным результатам: они введут цензуру, а Сеть заполнят порталы, не контролирующие контент
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Дело, рассматриваемое Верховным судом США, о расширении ответственности интернет-платформ за публикуемые на них материалы, может «перевернуть интернет», говорится в судебном заявлении Google, передает Fox.

Речь идет о судебном разбирательстве, которое было возбуждено еще в 2016 году по заявлению семьи Ноэми Гонсалес, которая погибла за год до того в теракте, устроенном группировкой «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России) в Париже. Ее отец обвинил Google, владеющую YouTube, Twitter и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) в том, то они позволяют террористам использовать свои платформы для публикации экстремистского контента. «Google разделяет прибыль с ИГ и другими экстремистскими группами. Размещая свои ролики на сервисах, таких как YouTube, экстремисты подключают рекламу Google, от которой компания тоже имеет прибыль», — говорил адвокат семьи.

Законодательство США освобождает интернет-платформы от ответственности за контент, который публикуют третьи лица, соответствующая норма действует с 1996 года (раздел 230 закона «О пристойности в коммуникациях»). Однако в прошлом году истцы указали, что эта норма не освобождает их от ответственности за появление такого контента в рекомендациях: по их версии, хотя компании нельзя привлечь к ответственности за публикацию экстремистских видеороликов на YouTube и в соцсетях третьими лицами, они должны отвечать за их появление в рекомендациях для пользователей и подборках.

Google настаивает, что исполнение требований истцов может сломать всю систему работы Сети и модерирования контента. Компания утверждает, что сокращение мер ограничения ответственности может привести к тому, что крупные интернет-компании будут блокировать весь спорный контент, включая «спорные политические выступления». С другой стороны, небольшие компании откажутся от модерации контента, чтобы избежать ответственности за любые свои решения. Результат этого будет прямо противоположен тому, чего добиваются истцы.

«Суд должен отказаться от новых и непроверенных теорий, которые рискуют превратить сегодняшний интернет в вынужденный выбор между чрезмерно модерируемыми крупными сайтами и небольшими порталами, наводненными нежелательным контентом», — описывает угрозу Google.

В России Google, ее материнская компания Alphabet, YouTube и другие крупные интернет-компании регулярно сталкивались со штрафами из-за публикаций пользователей и неудаления информации по требованию госведомств. С другой стороны, эти же компании также штрафовались в России за блокировку и ограничение доступа к страницам российских СМИ и отдельных блогеров. В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила Google оборотный штраф в размере 2 млрд руб. ($34,88 млн), обвинив YouTube в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Правила блокировки контента ведомство сочло слишком непрозрачными.

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