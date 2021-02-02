Минкультуры объяснило отсутствие финансирования «Ералашу» в 2020 году

«Ералаш» остался без бюджетной поддержки по решению экспертного совета в августе 2020 года, сообщили в министерстве. Заявка киножурнала получила невысокую оценку членов совета

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Бюджетные средства на поддержку производства киножурнала «Ералаш» в 2020 году не были выделены по решению экспертного совета, сообщили в Министерстве культуры в ответ на запрос РБК.

«Поддержка на производство киножурнала «Ералаш» оказывалась ежегодно с 2010–2019 годов на основании итоговых протоколов заседаний экспертного совета, протоколов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и получением высоких экспертных оценок», — сообщили в министерстве.

В 2020 году киножурнал «Ералаш» также претендовал на получение субсидии для производства киножурналов № 360–369. Экспертный совет рассматривал заявку 26 августа 2020 года. «Заявка ООО «Ералаш» получила невысокую общую оценку, на основании чего не была включена в перечень организаций кинематографии — получателей субсидий в 2020 году», — уточнили в Минкультуры.

В ведомстве отметили, что ротация членов экспертных советов при министерстве происходит ежегодно «на основании ходатайств со стороны профессиональных гильдий, творческих союзов и общественных организаций».