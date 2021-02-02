Минкультуры объяснило отсутствие финансирования «Ералашу» в 2020 году

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 01 фев, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 01 фев, 13:31
У Мосгорсуда начались задержания перед заседанием по делу Навального Политика, 11:06 Рогозин отказался от гонки за Луну без понимая смысла призового фонда Политика, 11:04 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 10:56 ФСБ задержала в регионах России более 40 подпольных оружейников. Видео Общество, 10:55 В Москве в 2020 году родились Люцифер, Рим и две Мальвины Общество, 10:52 Бастрыкин назначил заместителей главы СК по Москве Общество, 10:52 «Свадьба — лучшее место для нетворкинга»: как инвестировать в Индии Pro, 10:47 Haval запатентовал в России новый кроссовер Авто, 10:44 В Алтайском парламенте назвали дату прощания с экс-министром Назарчуком Политика, 10:43 Матчи клуба НХЛ с россиянами в составе отложены из-за коронавируса Спорт, 10:42 СМИ узнали детали плана по появлению в школах советников по воспитанию Общество, 10:41 Это не просто дата: в Ингушетии отпраздновали 250 лет единения с Россией Партнерский материал, 10:37 В кабмине заявили об отсутствии планов вводить продовольственные карточки Общество, 10:33 Коммерческий директор Tekta Groupо — о главных трендах на рынке жилья Партнерский материал, 10:27
Общество ,  
0 

Минкультуры объяснило отсутствие финансирования «Ералашу» в 2020 году

«Ералаш» остался без бюджетной поддержки по решению экспертного совета в августе 2020 года, сообщили в министерстве. Заявка киножурнала получила невысокую оценку членов совета
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Бюджетные средства на поддержку производства киножурнала «Ералаш» в 2020 году не были выделены по решению экспертного совета, сообщили в Министерстве культуры в ответ на запрос РБК.

«Поддержка на производство киножурнала «Ералаш» оказывалась ежегодно с 2010–2019 годов на основании итоговых протоколов заседаний экспертного совета, протоколов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и получением высоких экспертных оценок», — сообщили в министерстве.

В 2020 году киножурнал «Ералаш» также претендовал на получение субсидии для производства киножурналов № 360–369. Экспертный совет рассматривал заявку 26 августа 2020 года. «Заявка ООО «Ералаш» получила невысокую общую оценку, на основании чего не была включена в перечень организаций кинематографии — получателей субсидий в 2020 году», — уточнили в Минкультуры.

В ведомстве отметили, что ротация членов экспертных советов при министерстве происходит ежегодно «на основании ходатайств со стороны профессиональных гильдий, творческих союзов и общественных организаций».

В «Ералаше» сообщили о поиске партнера для финансирования съемок журнала
Общество
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Ранее продюсер киножурнала Аркадий Григорян рассказал, что из-за проблем с финансированием «Ералаш» ищет партнеров для запуска новых сюжетов. «Кино непосредственно связано с постоянным поиском финансирования, а уж если вы снимаете детское кино, умножайте проблему на два. К сожалению, в прошлом году мы впервые остались без финансовой поддержки Министерства культуры», — сказал он.

«По этой причине мы ищем партнера для запуска новых сюжетов, если не найдем в ближайшее время, будем снимать за счет собственных средств. Одно можем сказать точно: несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается», — добавил Григорян. Продюсер также рассказал, что «Ералаш» продолжит снимать ролики в формате «двух-трехминутных сюжетов», которые будут показывать как по телевидению, так и в YouTube и TikTok.

В «Ералаше» ответили на «предсказания» о закрытии киножурнала
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Парни из Эссекса: как трейдеры сорвали куш на падающей нефти — Bloomberg Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

Григорян выступил после того, как режиссер «Ералаша» Геннадий Курлаев предположил, что киностудия закроется. По его словам, создание сюжетов «держалось исключительно» на Борисе Грачевском.

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни в результате заболевания COVID-19. О его болезни стало известно 21 декабря, через неделю Грачевского госпитализировали в московскую больницу № 52.

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» Грачевский основал вместе с писателем Александром Хмеликом в 1974 году.

Авторы
Елизавета Ефимович, Владислав Гордеев
Минкультуры Ералаш субсидии
Материалы по теме
В «Ералаше» ответили на «предсказания» о закрытии киножурнала
Общество
В «Ералаше» сообщили о поиске партнера для финансирования съемок журнала
Общество
Друзья и коллеги — о худруке «Ералаша» Борисе Грачевском. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter