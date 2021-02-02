Больше половины москвичей заявили о нежелании возвращаться с удаленки

Против отмены дистанционного режима и необходимости вернуться в офис чаще выступают женщины

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Решение мэра Сергея Собянина отказаться от обязательного перевода 30% сотрудников столичных компаний на удаленку не вызвало энтузиазма у значительной части москвичей, перешедших на дистанционный режим работы во время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob (есть у РБК).

Так, 52% участников исследования заявили, что и после снятий ограничений хотели бы продолжить работать дома. Хотели бы опять ходить на работу 30%.

Из результатов опроса следует, что сохранение удаленки больше импонирует женщинам. Среди них 56% заявили, что хотят и дальше работать из дома 56% (30% готовы ходить на работу). У мужчин о желании трудиться в дистанционном режиме заявили 47% (31% против).

При этом авторы исследования выяснили, что, по состоянию на январь 2021 года, более 30% работников были на удаленке только в 32% московских компаний. Еще у 28% предприятий в дистанционном режиме работали 20-30% сотрудников.

Опрос Superjob был проведен в Москве 27-31 января. В нем приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, перешедших на удаленку во время пандемии COVID-19.

Требование об обязательной удаленной работе (оно действовало в Москве с 5 октября) 30% сотрудников столичные власти отменили с 27 января 2021 года. С этого момента оно стало только рекомендацией. В соответствии с распоряжением мэра решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки должны принимать руководители самих предприятий. При этом власти сохранили требование об обязательной удаленной работе всех сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Опрос Superjob, проведенный в декабре, показал, что россияне видят как плюсы, так и минусы в удаленной работе. Среди положительных фактов опрошенные называли снижение расходов на транспорт и питание, снижение количества контактов с носителями инфекций. В качестве минусов — ненормированный рабочий день, необходимость сочетать домашние и рабочие обязанности, отсутствие нормальной коммуникации с коллегами.

14% опрошенных уверены, что у работы на удаленке нет недостатков. 8% россиян, напротив, считают, что у дистанционной работы нет никаких преимуществ.

В соответствии с законом об удаленной работе, который подписал 8 декабря президент Владимир Путин, работодатель может переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом он будет обязан обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Также в законе закреплено право работника на личное время. Любое нарушение этого права может рассматриваться как сверхурочная работа.