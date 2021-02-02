Больше половины москвичей заявили о нежелании возвращаться с удаленки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 75,51 (-0,75) Инвестиции, 01 фев, 13:31
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 91,54 (-0,75) Инвестиции, 01 фев, 13:31
Тихановская предложила расширить действие санкций на «кошельки» Лукашенко Политика, 08:02 В «Ералаше» ответили на «предсказания» о закрытии киножурнала Общество, 08:00 Счетная палата заявила о нерешенной задаче доступности спорта для всех Общество, 07:57 Как интерактивный шоурум заменил обычные магазины РБК и МегаФон, 07:53 Парни из Эссекса: как трейдеры сорвали куш на падающей нефти — Bloomberg Pro, 07:51 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 февраля Общество, 07:41 В Госдуму внесли законопроект об идентификации по водительским правам Общество, 07:37 Больше половины москвичей заявили о нежелании возвращаться с удаленки Общество, 07:30 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 07:11 В Приамурье осудили за пьяное ДТП художника Кильчанского Общество, 07:02 Производитель электронных сигарет Juul закрыл всю свою розницу в России Бизнес, 07:00 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 06:33 В США число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся Общество, 06:32 «Бостон» отыгрался с 0:3 и победил «Вашингтон» в матче НХЛ Спорт, 06:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Больше половины москвичей заявили о нежелании возвращаться с удаленки

Против отмены дистанционного режима и необходимости вернуться в офис чаще выступают женщины
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Решение мэра Сергея Собянина отказаться от обязательного перевода 30% сотрудников столичных компаний на удаленку не вызвало энтузиазма у значительной части москвичей, перешедших на дистанционный режим работы во время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob (есть у РБК).

Так, 52% участников исследования заявили, что и после снятий ограничений хотели бы продолжить работать дома. Хотели бы опять ходить на работу 30%.

Из результатов опроса следует, что сохранение удаленки больше импонирует женщинам. Среди них 56% заявили, что хотят и дальше работать из дома 56% (30% готовы ходить на работу). У мужчин о желании трудиться в дистанционном режиме заявили 47% (31% против).

При этом авторы исследования выяснили, что, по состоянию на январь 2021 года, более 30% работников были на удаленке только в 32% московских компаний. Еще у 28% предприятий в дистанционном режиме работали 20-30% сотрудников.

После отмены ограничений вернуться с удаленки решили 25% компаний Москвы
Бизнес
Фото:Sasha Steinbach / EPA / ТАСС

Опрос Superjob был проведен в Москве 27-31 января. В нем приняли участие представители 500 московских компаний и 500 сотрудников, перешедших на удаленку во время пандемии COVID-19.

Требование об обязательной удаленной работе (оно действовало в Москве с 5 октября) 30% сотрудников столичные власти отменили с 27 января 2021 года. С этого момента оно стало только рекомендацией. В соответствии с распоряжением мэра решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки должны принимать руководители самих предприятий. При этом власти сохранили требование об обязательной удаленной работе всех сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Читайте на РБК Pro
Четыре главных вопроса при сокращении численности штата Создатель ненавистного теста CAPTCHA: слушать пользователя — худший совет Парни из Эссекса: как трейдеры сорвали куш на падающей нефти — Bloomberg Будущее за магазинами для бедных — гуру ретейла Пол Фоли

Опрос Superjob, проведенный в декабре, показал, что россияне видят как плюсы, так и минусы в удаленной работе. Среди положительных фактов опрошенные называли снижение расходов на транспорт и питание, снижение количества контактов с носителями инфекций. В качестве минусов — ненормированный рабочий день, необходимость сочетать домашние и рабочие обязанности, отсутствие нормальной коммуникации с коллегами.

14% опрошенных уверены, что у работы на удаленке нет недостатков. 8% россиян, напротив, считают, что у дистанционной работы нет никаких преимуществ.

В соответствии с законом об удаленной работе, который подписал 8 декабря президент Владимир Путин, работодатель может переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом он будет обязан обеспечить их необходимым оборудованием или возместить затраты. Также в законе закреплено право работника на личное время. Любое нарушение этого права может рассматриваться как сверхурочная работа.

Автор
Артем Филипенок
удаленная работа опрос Сергей Собянин Москва пандемия
Материалы по теме
После отмены ограничений вернуться с удаленки решили 25% компаний Москвы
Бизнес
Сервис по поиску работы оценил процент работающих на удаленке россиян
Общество
Власти Москвы обязали оставить на удаленке граждан старше 65 лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter