Академик счел неэффективным препарат из списка Минздрава от коронавируса

Речь идет о препарате рибавирин, ранее рекомендованном Минздравом России для лечения нового типа коронавируса 2019-nCoV

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Медицинский препарат рибавирин, ранее рекомендованный Минздравом России для лечения нового типа коронавируса 2019-nCoV, не эффективен, о чем свидетельствуют в том числе данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом РБК заявил пульмонолог, академик Российской академии наук (РАН) Александр Чучалин.

По его словам, первая вспышка коронавирусной инфекции началась в 2002 году и вошла в российскую медицинскую литературу как «атипичная пневмония», а правильное международное название вируса — «тяжелый острый респираторный синдром».

«Тогда лекарственные препараты быстро оценивались — их эффективность и безопасность. Рибавирин тоже был протестирован, и международные эксперты под эгидой ВОЗ сказали, что он не эффективен», — рассказал он. По словам Чучалина, через десять лет — в 2012 году — возник еще один респираторный синдром, также связанный с коронавирусом, его биологическим источником были верблюды. Тогда при лечении вируса, добавил академик, также применялся рибавирин, однако он снова не показал своей эффективности. По словам Чучалина, с позиции медицины, основанной на доказательствах, сегодня нет данных по эффективности антивирусных препаратов при такой инфекции, как коронавирус.

Чучалин также указал на то, что на сегодняшний день у медиков нет данных об эффективности препаратов, содержащих антибиотики и глюкокортикоиды, при лечении коронавируса. «На международных консилиумах мы пришли к консенсусу — это неэффективные методы лечения. Более того, стероиды не рекомендуется назначать», — сказал он. Чучалин отметил, что коронавирус опасен развитием синдрома острой дыхательной недостаточности (так называемого кислородного голодания), а на осложненной стадии заболевания человек нуждается в первую очередь в грамотной респираторной терапии. «Лекарство, которое может оказаться предельно эффективным при коронавирусной инфекции, отсутствует. Это официальная позиция экспертов ВОЗ», — заключил он.