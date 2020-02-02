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Вирус из Китая ,  
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Академик счел неэффективным препарат из списка Минздрава от коронавируса

Речь идет о препарате рибавирин, ранее рекомендованном Минздравом России для лечения нового типа коронавируса 2019-nCoV
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Медицинский препарат рибавирин, ранее рекомендованный Минздравом России для лечения нового типа коронавируса 2019-nCoV, не эффективен, о чем свидетельствуют в том числе данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом РБК заявил пульмонолог, академик Российской академии наук (РАН) Александр Чучалин.

По его словам, первая вспышка коронавирусной инфекции началась в 2002 году и вошла в российскую медицинскую литературу как «атипичная пневмония», а правильное международное название вируса — «тяжелый острый респираторный синдром».

«Тогда лекарственные препараты быстро оценивались — их эффективность и безопасность. Рибавирин тоже был протестирован, и международные эксперты под эгидой ВОЗ сказали, что он не эффективен», — рассказал он. По словам Чучалина, через десять лет — в 2012 году — возник еще один респираторный синдром, также связанный с коронавирусом, его биологическим источником были верблюды. Тогда при лечении вируса, добавил академик, также применялся рибавирин, однако он снова не показал своей эффективности. По словам Чучалина, с позиции медицины, основанной на доказательствах, сегодня нет данных по эффективности антивирусных препаратов при такой инфекции, как коронавирус.

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Чучалин также указал на то, что на сегодняшний день у медиков нет данных об эффективности препаратов, содержащих антибиотики и глюкокортикоиды, при лечении коронавируса. «На международных консилиумах мы пришли к консенсусу — это неэффективные методы лечения. Более того, стероиды не рекомендуется назначать», — сказал он. Чучалин отметил, что коронавирус опасен развитием синдрома острой дыхательной недостаточности (так называемого кислородного голодания), а на осложненной стадии заболевания человек нуждается в первую очередь в грамотной респираторной терапии. «Лекарство, которое может оказаться предельно эффективным при коронавирусной инфекции, отсутствует. Это официальная позиция экспертов ВОЗ», — заключил он.

По его словам, рекомендации российского Минздрава об использовании препарата рибавирина для лечения коронавируса не должны появиться на «международном уровне», поскольку «Россия будет выглядеть предельно плохо». «Я вам говорю, как это на международном уровне, а то, что Минздрав делает, это его дело. От Минздрава требуется, чтобы они подготовили наши отделения для оказания интенсивной помощи больным», — добавил Чучалин. «Если люди представляют какие-то интересы фармкомпаний, то они как бы и дают такие рекомендации (аналогичные рекомендациям Минздрава, о которых шла речь. — РБК). Когда появляются такие рекомендации, должно быть авторство», — также заявил Чучалин.

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Ранее Минздрав порекомендовал лечить коронавирус у взрослых препаратами рибавирин, рекомбинантом «Интерферон бета Ib» и «Лопинавир/Ритонавир». В методических рекомендациях для врачей указаны также дозировка и сроки лечения. По данным ведомства, рибавирин применялся при лечении тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) в Китае, Сингапуре и других странах. При этом в российском ведомстве рекомендовали использовать препарат с осторожностью из-за возможных побочных эффектов, в частности анемии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила новую вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Число погибших от этой инфекции, по последним данным, превысило 300 человек, количество зараженных — более 11,9 тыс. по всему миру, включая Китай, США, Австралию, Великобританию, Францию, Финляндию и другие страны. На территории России зафиксировано два случая коронавируса — в Забайкалье и Тюменской области. Сейчас оба заразившихся граждан Китая находятся в больницах, в Роспотребнадзоре заявили, что угрозы распространения вируса в других российских регионах нет. Граждане России, находящиеся сейчас в Китае, экстренно эвакуируются, по возвращении на родину они должны будут пройти 14-дневный инфекционный карантин.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Кристина Астафурова
Теги: коронавирус, Минздрав, РАН
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