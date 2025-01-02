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Новые законы в России ,  
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Полицейским разрешат свободно заходить в дома нелегальных мигрантов

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Новые законы в России
Режим высылки иностранных граждан, незаконно находящихся на территории страны, начнет действовать в России с 5 марта. В рамках этого режима полицейские получат право заходить в дома, где проживают такие лица
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России в рамках норм о контроле за мигрантами, подпавшими под режим высылки, полицейским разрешат свободно заходить в дома и иные помещения, в которых проживают такие иностранцы. Соответствующие нормы закреплены в законе, который вступит в силу 5 марта, передает ТАСС.

Помимо доступа в жилище полицейские смогут запрашивать у российских госорганов и иностранных властей информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Кроме этого, сотрудники МВД смогут получать от банков сведения о банковских счетах иностранцев и движении денежных средств по ним.

Полиция также получит право на наблюдение за иностранными гражданами в режиме высылки, в том числе используя технические средства. Так, правоохранителям разрешат использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.

Режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории страны, начнет действовать в России с 5 марта. Данные тех, кто подпадет под режим высылки, будут содержаться в специальном реестре контролируемых лиц. Против них могут быть введены различные ограничения, например запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках. Кроме этого, подпавший под режим высылки мигрант сможет снимать наличными до 30 тыс. руб. в месяц.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В России с весны началось ужесточение миграционной политики. Этому предшествовал теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», в исполнении которого обвиняются четверо граждан Таджикистана. В частности, за последние месяцы было сокращено количество учреждений, которые принимают экзамены у мигрантов: раньше этим могли заниматься и коммерческие структуры. Кроме того, парламент принял закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Перед зачислением будет проводиться бесплатное тестирование.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что интересы россиян важнее притока мигрантов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков при этом отмечал, что мигранты для России — это «потребность» на фоне напряженной демографической ситуации, мигранты нужны для динамичного развития страны, поэтому Россия приветствует их приезд.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мигранты полиция нелегальные мигранты Россия место жительства
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