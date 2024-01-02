Юристы оценили риски изъятия совместной собственности из-за решения ВС

Решение Верховного суда, поддержавшего конфискацию автомобиля за повторную езду в пьяном виде, хотя машина и была в совместной собственности, лишь уточнило постановление и не изменит принятую практику, заявили РБК юристы

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В начале декабря Верховный суд (ВС) России признал законной конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, несмотря на то что он является совместным имуществом супругов. Позже в ВС уточнили, что конфискация автомобиля (если нет денежных средств) служит обязательной мерой в качестве наказания за повторную езду в пьяном виде.

Постановление Верховного суда лишь уточняет постановление, которое было принято в 2018 году, и каких-то существенных изменений в практике изъятия совместной собственности не будет, рассказал РБК старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк.

Грицюк напомнил, что Верховный суд не вносит изменения в УК, а выносит разъяснения в виде постановления пленума для всех судов в России. В случае конфискации автомобиля за повторную езду в пьяном виде ВС подготовил проект постановления пленума, которым разъясняет порядок применения ст. 104.1 УК (конфискация имущества), объяснил юрист.

Вместе с этим, по его словам, ст. 104.1 УК содержит исчерпывающий перечень преступлений, при совершении которых допускается конфискация имущества. Среди таких преступлений: убийство двух или более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека с применением насилия, торговля людьми, коммерческий подкуп в особо крупном размере, взяточничество, распространение вредоносных программ и др.

«В каждом конкретном случае суд должен установить, на какие средства приобреталось имущество, подлежащее конфискации. Сам факт нахождения указанного имущества в статусе совместно нажитого не означает, что оно может быть конфисковано. Речь идет о тех случаях, когда на средства, полученные преступным путем, приобретается некое имущество и право собственности на это имущество оформляется на супруга. В данном случае придется доказывать платежеспособность супруга, легальность денежных средств», — пояснил Грицюк.

Юрист отметил, что речь не идет о совместно нажитом имуществе, поскольку совместно нажитое имущество в правильном толковании — это имущество, нажитое в браке. «Речь идет об имуществе, приобретенном на средства, полученные, например, в качестве взятки. И если нет у этой семьи законных средств на приобретение этого имущества, то, конечно, оно может быть конфисковано. В любом случае эти изменения правильные. Если доходы семьи позволяют его приобрести, включая заемные средства, если есть, чем подтвердить законность и реальность денег, то конфисковать [имущество] будет сложно», — заключил он.

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ВС, объясняя решение о конфискации совместной собственности супругов (автомобиля), отмечал, что право собственности на транспортное средство возникло с момента передачи, а не с момента государственной регистрации. «Принятые судом в иных видах судопроизводства в отношении предмета, подлежащего конфискации по уголовному делу, обеспечительные меры (например, арест на имущество должника по гражданскому делу), как и наличие обременения (например, в виде залога), не относятся к числу причин, исключающих конфискацию данного предмета», — говорилось в проекте постановления. ВС предложил разъяснить судам, что при прекращении уголовного дела или преследования по не реабилитирующим основаниям конфискация имущества должна применяться в порядке разрешения вопросов о вещественных доказательствах. «С учетом этого в постановлении, определении о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) суд принимает решение о конфискации только тех предметов, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (ч. 2 ст. 81 УПК)», — указали в суде.

Изменения в ч. 2 ст. 81 УПК пока не внесены, но будут после опубликования постановления пленума ВС и принятия поправок в законодательстве, указал РБК член Ассоциации юристов России Андрей Сергеев.

Вместе с этим он напомнил, что преступлений, по которым предусмотрена конфискация, в УК достаточно много. Определить же нахождение имущества в совместной собственности супругов, по его мнению, достаточно просто: «всего навсего необходимо сделать запросы о недвижимости, транспортных средствах, денежных средствах, проведении обыска в помещениях, где проживают супруги».

«Полагаю, что это может привести к увеличению числа разводов. Люди начнут бояться, если умышленно совершают преступление или собираются его совершить. Остальным же бояться нечего», — сказал Сергеев в ответ на вопрос, к чему приведет практика конфискации совместной собственности супругов.

Суд в Марий Эл в октябре прошлого года признал виновным мужчину в управлении автомобилем в нетрезвом виде, нарушение было повторным. Автомобиль должны были конфисковать. Мужчина обратился с кассационной жалобой, требуя пересмотра приговора, так как машина находилась в их с супругой долевой собственности. В кассации жалобу удовлетворили, но это решение оспорила в ВС прокуратура.

Верховный суд поддержал позицию прокуратуры, но уточнил, что супруга нарушителя может обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении из описи в порядке гражданского судопроизводства. Помимо этого, в рамках отдельного иска женщина может потребовать выделения принадлежащей ей доли.

Фактически по закону у машины могут быть два владельца, но на учет на них обоих машину поставить невозможно (п. 29 постановления правительства России № 1764).

Практика конфискации автомобиля в доход государства за повторную езду за рулем в нетрезвом виде была введена в прошлом году. То же самое касается повторной езды без прав, то есть в общем речь идет о нарушениях, предусмотренных ст. 264.1, 264.2 и 264.3 УК.