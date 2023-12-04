Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль в совместной собственности

В России признали законной конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, даже если машина является совместным имуществом супругов. Второй собственник может потребовать компенсации, подав отдельный иск

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Верховный суд России признал законным конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, несмотря на то что он является совместным имуществом супругов. При этом супруг виновного может потребовать выплату своей доли, подав отдельный иск, пишут «Известия».

Звениговский районный суд в Марий Эл в октябре 2022 года признал виновным мужчину в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так как ранее за аналогичное правонарушение он привлекался к административной ответственности и управлял машиной без прав, его обвинили по ч. 1 ст. 264.1 УК России. Суд назначил мужчине наказание в виде 400 часов обязательных работ, повторного лишения прав на срок два года и 11 месяцев, а также конфискации автомобиля.

После вынесения приговора мужчина обратился с кассационной жалобой, требуя пересмотра приговора, так как машина находилась в долевой собственности его и его супруги. Тогда Шестой кассационный суд удовлетворил жалобу и отменил решение о конфискации машины и обращении ее в доход государства.

Тем не менее заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев обжаловал постановление в Верховном суде, отметив, что «конфискация автомобиля является безальтернативной мерой уголовно-правового характера» и что нахождение машины в совместной собственности не препятствует ее конфискации или конфискации доли, принадлежащей виновному.

В результате Верховный суд согласился с мнением замгенпрокурора России, что у кассационного суда не было оснований для отмены приговора суда первой инстанции. В частности, Шестой кассационный суд не учел, что статья, по которой был конфискован автомобиль, не содержит ограничений, касающихся режима собственности.

Супруга мужчины может обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи в порядке гражданского судопроизводства. Помимо этого, в рамках отдельного иска она может потребовать выделения принадлежащей ей доли, говорится в определении суда.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергея Радько в разговоре с «Известиями» назвал решение Верховного суда «прямолинейным». «Раз есть нарушение ПДД, предусматривающее конфискацию автомобиля, значит, машину надо конфисковать. Формально законодательство позволяет второму собственнику отстоять свои интересы, касающиеся совместного имущества», — подчеркнул он.

По его словам, вопросы, связанные с конфискацией автомобиля в совместной собственности, возникали еще на этапе обсуждения поправок в законодательство, но в итоге они так и не были решены.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил о необходимости четко прописать в законодательстве схему, которая бы защищала интересы других собственников автомобиля, подлежащего конфискации.