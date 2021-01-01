В Москве за сутки умер 71 заболевший коронавирусом

Число людей, скончавшихся из-за коронавируса в Москве с начала эпидемии, превышает 11 тыс. Всего в столице выявили более 809,7 тыс. случаев заболевания

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве за последние сутки скончался 71 человек, заразившийся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Позже сообщение пропало.

ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб также сообщают о 71 умершем из-за коронавируса в Москве.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 809 769 человек. Из них выздоровели свыше 627 тыс. заболевших, скончались более 11 тыс.

Ранее столичные власти отчитались о смертности в ноябре в городе. По данным департамента здравоохранения, в ноябре в Москве зарегистрировали 14 456 смертей. Это на 48,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.