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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умер 71 заболевший коронавирусом

Число людей, скончавшихся из-за коронавируса в Москве с начала эпидемии, превышает 11 тыс. Всего в столице выявили более 809,7 тыс. случаев заболевания
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве за последние сутки скончался 71 человек, заразившийся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Позже сообщение пропало.

ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб также сообщают о 71 умершем из-за коронавируса в Москве.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 809 769 человек. Из них выздоровели свыше 627 тыс. заболевших, скончались более 11 тыс.

В Москве за сутки коронавирусом заразились более 6,5 тыс. человек
Общество
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Ранее столичные власти отчитались о смертности в ноябре в городе. По данным департамента здравоохранения, в ноябре в Москве зарегистрировали 14 456 смертей. Это на 48,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4542 случаях. Это обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь, сообщили в депздраве. Там добавили, что коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. Так, свыше 1 тыс. человек в ноябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

В Москве сейчас действуют ограничительные меры. В частности, кафе, бары и рестораны не могут работать в ночное время, максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала, массовые мероприятия ограничены.

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Автор
Анастасия Курносова
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