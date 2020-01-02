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Военный самолет Ан разбился на западе Судана

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет. Инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters. Тип воздушного судна агентство не называет. По данным телеканала Al-Arabiya, речь идет о военном транспортнике производства ГП «Антонов».

О причинах катастрофы пока данных нет, также неизвестно точное количество находившихся на борту, добавляется Reuters. Авиабаза, откуда взлетал самолет, находится в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура, где в последние дни происходили ожесточенные столкновения между этническими группами.

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По данным Al-Arabiya, самолет направлялся в столицу страны Хартум, среди находившихся на борту были местные чиновники.

Теги: Судан, авиакатастрофа, Ан
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