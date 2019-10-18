Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии

Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском городе Мирном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Мирнинского района.

Лайнер выполнял рейс по направлению Иркутск — Мирный. В пресс-службе авиакомпании «Ангара» уточнили, что на борту самолета находились 61 пассажир и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал. Повреждений самолет не получил.

В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося.

Ранее в Ташкенте из-за дебошира вынужденно сел пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Пхукет. Нарушителя сняли с рейса, после чего лайнер вылетел в пункт назначения.