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На Кубани совершил жесткую посадку самолет Ан-2

В Брюховецком районе Краснодарского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Ан-2. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Нам поступило сообщение, что сегодня в Брюховецком районе совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Точно могу сказать, что погибших и пострадавших нет, разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в самолете находился один человек. На месте происшествия производятся следственные мероприятия, там находится оперативная группа местного гарнизона.

Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры не смогла предоставить РБК оперативный комментарий.

«Пока ничего не знаем, сами ждем какую-либо информацию по этому поводу», — сообщили в прокуратуре.

Ан-2 — легкий многоцелевой самолет. Используется в сельском хозяйстве, спорте, в транспортных и пассажирских целях. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который выпускается более 70 лет.

Теги: самолет, Ан-2, Кубань, посадка, новости РБК
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