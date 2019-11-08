На Кубани совершил жесткую посадку самолет Ан-2

В Брюховецком районе Краснодарского края совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Ан-2. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Нам поступило сообщение, что сегодня в Брюховецком районе совершил жесткую посадку самолет Ан-2. Точно могу сказать, что погибших и пострадавших нет, разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в самолете находился один человек. На месте происшествия производятся следственные мероприятия, там находится оперативная группа местного гарнизона.

Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры не смогла предоставить РБК оперативный комментарий.

«Пока ничего не знаем, сами ждем какую-либо информацию по этому поводу», — сообщили в прокуратуре.