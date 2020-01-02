СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана

По данным Reuters, Гон поблагодарил Ауна за поддержку и после встречи находился в приподнятом настроении, чувствуя себя в безопасности. В администрации президента встречу опровергли. В Ливане при этом считают законным его въезд

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После побега из Японии в Ливан бывшего руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона встретил местный президент Мишель Аун. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном. Два собеседника Reuters сообщили, что последний сам рассказал им подробности встречи с ливанским президентом.

Гон поблагодарил Ауна за поддержку, которую тот оказал ему и его жене, когда бывший топ-менеджер находился под стражей, передают источники. По их словам, после побега из Японии он нуждается в защите от правительства. Один из собеседников агентства добавил, что, встретившись с Ауном, Гон находился в приподнятом настроении и чувствовал себя в безопасности. Получить комментарий по поводу встречи от него лично агентству не удалось.

Позже турецкое МВД начало расследование в связи с сообщениями о транзите бывшего топ-менеджера через Стамбул, передает турецкий телеканал NTV. Затем он сообщил, что в связи с организацией его вылета в Бейрут были задержаны семь человек. По информации телеканала, четверо из них были летчиками, однако руководство аэропорта не знало об операции.