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СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана
По данным Reuters, Гон поблагодарил Ауна за поддержку и после встречи находился в приподнятом настроении, чувствуя себя в безопасности. В администрации президента встречу опровергли. В Ливане при этом считают законным его въезд
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

После побега из Японии в Ливан бывшего руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона встретил местный президент Мишель Аун. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что Гон прибыл в Бейрут из Токио через Стамбул, о его встрече с ливанским президентом не сообщалось публично, а сотрудник службы связей с общественностью при администрации президента отрицал, что Аун виделся с Гоном. Два собеседника Reuters сообщили, что последний сам рассказал им подробности встречи с ливанским президентом.

Гон поблагодарил Ауна за поддержку, которую тот оказал ему и его жене, когда бывший топ-менеджер находился под стражей, передают источники. По их словам, после побега из Японии он нуждается в защите от правительства. Один из собеседников агентства добавил, что, встретившись с Ауном, Гон находился в приподнятом настроении и чувствовал себя в безопасности. Получить комментарий по поводу встречи от него лично агентству не удалось.

Позже турецкое МВД начало расследование в связи с сообщениями о транзите бывшего топ-менеджера через Стамбул, передает турецкий телеканал NTV. Затем он сообщил, что в связи с организацией его вылета в Бейрут были задержаны семь человек. По информации телеканала, четверо из них были летчиками, однако руководство аэропорта не знало об операции.

WSJ узнала подробности побега экс-главы Renault Карлоса Гона в Ливан
Общество

Представители Ливана заявили, что против бывшего главы альянса нет необходимости принимать какие-либо юридические меры, поскольку он въехал в страну законно на основании французского гражданства, несмотря на то, отмечает агентство, что его французский, бразильский и ливанский паспорта находятся у адвокатов в Японии. В МИД Франции, а также Ливана отметили, что не располагают подробностями, связанными с передвижениями Гона.

По словам двух источников Reuters, план по вывозу бывшего топ-менеджера из Японии разрабатывался в течение трех месяцев. «От начала до конца это была очень профессиональная операция», — отмечает один из собеседников агентства. Кроме того, пока Гон находился под стражей в Японии, его ежедневно, как рассказали Reuters, посещал ливанский посол.

Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан
Общество

На этой неделе Карлоса Гона выпустили под залог, пока он ожидал суда по обвинению в финансовых нарушениях. Бывший глава альянса покинул Японию и отправился в Бейрут, куда прибыл из Турции на частном самолете, как писали ливанские СМИ. Гон говорил, что скрылся не от правосудия, а от «несправедливости и политического преследования».

По данным The Wall Street Journal, ключевую роль в операции побега Гона сыграла его жена. Газета писала, что план разрабатывался несколько недель, а реализовала его «команда по эксфильтрации» Гона в выходные, 28‒29 декабря. С женой Гон встретился уже в Ливане. Находясь под стражей, он был лишен возможности контактировать с ней, а также пользоваться интернетом и телефоном.

По информации WSJ, план Гона заключался в том, чтобы очистить свое имя, добиваясь суда на родине, в Ливане. По местным законам его могут привлечь к уголовной ответственности за преступления, совершенные за границей, но, как писала газета, пока неясно, пойдут ли на такой шаг ливанские власти.

Гона задержали в ноябре 2018 года, обвинив в том, что он скрыл доходы общей суммой $80 млн и списал на Nissan личные убытки в размере $16 млн. В марте 2019 года бывшего топ-менеджера освободили из-под ареста под залог $8,93 млн, но через месяц снова отправили под стражу из-за новых обвинений. Гон отрицает свою вину.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Ливан, побег, Nissan
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