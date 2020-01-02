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Прокуратура Японии провела обыск в доме сбежавшего экс-главы Renault

Токийская прокуратура пришла с обыском в дом бывшего гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, где он жил до того, как уехал из Японии в Ливан после освобождения под залог. Об этом сообщает Kyodo.

Как передает агентство, обыск провели с целью узнать, каким образом Гон улетел в Бейрут. Источник рассказал Kyodo, что у бывшего топ-менеджера было четыре паспорта: два французских, один бразильский и один ливанский (Гон — гражданин этих стран).

Изначально все документы находились у адвокатов Гона, но после того как суд разрешил отпустить его под залог, у экс-главы альянса «возникла необходимость иметь при себе паспорт», передает Kyodo. Токийский суд изменил условия освобождения под залог и позволил ему взять один из французских паспортов. Три других паспорта остались у адвокатов, поскольку они представляют важность для расследования дела.

СМИ узнали о встрече беглого экс-главы Renault с президентом Ливана
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После освобождения под залог Гон транзитом через Стамбул, как писали СМИ, прилетел в Бейрут. Ранее источники Reuters сообщили о том, что Гон въехал в Ливан по французскому паспорту. По данным агентства, там он встретился с местным президентом Мишелем Ауном, которого поблагодарил за поддержку. Reuters также отмечает, что пока Гон был под стражей, с ним ежедневно встречался посол Ливана в Японии.

Турецкое МВД начало расследование в связи перелетом Гона через Стамбул. Как сообщал местный телеканал NTV, правоохранительные органы задержали семь человек, помогавших бывшему топ-менеджеру сбежать, включая четырех пилотов. Власти Ливана отмечали, что не видят смысла принимать против Гона юридические меры, поскольку в страну он законно въехал по французскому паспорту. По данным The Wall Street Journal, там его ждала жена, она же была ключевой фигурой в операции по его побегу.

Гона задержали в 2018 году, обвинив в том, что он скрывал доходы на общую сумму $80 млн, а также списал на Nissan личные убытки в размере $16 млн. В марте 2019 года бывшего топ-менеджера освободили из-под ареста под залог $8,93 млн, но через месяц снова отправили под стражу из-за новых обвинений. Перелет в Бейрут он объяснял тем, что скрывается не от правосудия, а от «несправедливости и политического преследования».

Теги: Япония, прокуратура, обыски, Renault, Nissan
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