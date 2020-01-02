Прокуратура Японии провела обыск в доме сбежавшего экс-главы Renault

Токийская прокуратура пришла с обыском в дом бывшего гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, где он жил до того, как уехал из Японии в Ливан после освобождения под залог. Об этом сообщает Kyodo.

Как передает агентство, обыск провели с целью узнать, каким образом Гон улетел в Бейрут. Источник рассказал Kyodo, что у бывшего топ-менеджера было четыре паспорта: два французских, один бразильский и один ливанский (Гон — гражданин этих стран).

Изначально все документы находились у адвокатов Гона, но после того как суд разрешил отпустить его под залог, у экс-главы альянса «возникла необходимость иметь при себе паспорт», передает Kyodo. Токийский суд изменил условия освобождения под залог и позволил ему взять один из французских паспортов. Три других паспорта остались у адвокатов, поскольку они представляют важность для расследования дела.

После освобождения под залог Гон транзитом через Стамбул, как писали СМИ, прилетел в Бейрут. Ранее источники Reuters сообщили о том, что Гон въехал в Ливан по французскому паспорту. По данным агентства, там он встретился с местным президентом Мишелем Ауном, которого поблагодарил за поддержку. Reuters также отмечает, что пока Гон был под стражей, с ним ежедневно встречался посол Ливана в Японии.