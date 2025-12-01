 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Против рэпера Face завели уголовное дело

Против рэпера Face завели уголовное дело за отсутствие маркировки иноагента
Репер Face (Иван Дремин) привлечен к уголовной ответственности за уклонение от обязанностей по закону об иноагентах. Уголовное дело поступило в суд Уфы
FACE (Иван&nbsp;Дремин)
FACE (Иван Дремин) (Фото: Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС)

Кировский районный суд города Уфы получил уголовное дело об отсутствии маркировки иноагента, возбужденное против местного жителя 1997 года рождения, сообщила пресс-служба инстанции. По информации «РИА» Новости, речь идет о рэпере Face (Иван Дремин, признан в России иноагентом).

Дремина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса — Уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Статья предусматривает наказание в том числе в виде обязательных работ на срок до 480 часов, лишение свободы либо исправительные работы на срок до двух лет.

Дремин — уроженец Уфы. После начала военной операции на Украине рэпер отменил концерты в России, уехал за рубеж и заявил, что его песни больше не будут доступны на российских стриминговых платформах. В апреле 2022 года Минюст признал его иноагентом. Face назвал это решение «честью» и «показателем, что все делает правильно».

Юрия Дудя заочно приговорили за нарушение обязанностей иноагента
Политика
Юрий Дудь

В 2023-2024 годах суды Уфы неоднократно привлекали Дремина к административной ответственности, в частности, за непредставление отчетов и распространение информации без обязательной маркировки. Так, в апреле 2023 года Дремина оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение законодательства об иноагентах. Причиной стало непредоставление отчета о его деятельности — ч. 2 ст. 19.34 КоАП, которая предусматривает штрафы для физлиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб. В период с апреля 2024 года по июнь 2025 года, по версии следствия, рэпер, находясь за пределами страны, публиковал во «ВКонтакте», Telegram, YouTube», Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), музыкальные композиции, и анонсы мероприятий без маркировки иноагента.

«Данные действия квалифицированы следствием как нарушение порядка деятельности иностранного агента лицом, ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за аналогичные правонарушения в течение года», — говорится в сообщении суда.

В июле 2025 года Дремин был объявлен в розыск по неназванной уголовной статье.  

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
рэпер Уфа уголовное дело иноагенты
Материалы по теме
Минюст объявил иноагентом издание DOXA
Политика
Юлию Таратуту оштрафовали по статье о порядке деятельности иноагента
Политика
Антона Долина заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 12:56 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 12:56
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 13:21
Как беспилотники помогают повысить доступность товаров и продуктов Национальные проекты, 13:19
Горелкин связал ограничения WhatsApp с утечкой переговоров дипломатов Технологии и медиа, 13:16
«РБК-Украина» узнал о требовании Киева личной встречи Трампа и Зеленского Политика, 13:16
В ФНС напомнили об истечении сроков уплаты налогов за жилье Недвижимость, 13:13
Умер бывший футболист сборной СССР Владимир Мунтян Спорт, 13:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Оператор танкера Mersin рассказал о взрывах на судне у берегов Сенегала Политика, 13:08
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Как обезличивание становится главным инструментом экономики данных РБК Компании, 13:00
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Как привлечь молодежь в науку Дискуссионный клуб, 12:50
Как прошел XI Ежегодный SOC Forum Пресс-центр, 12:49
Движение вверх: что авиации дает прогноз погоды Национальные проекты, 12:49