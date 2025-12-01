Против рэпера Face завели уголовное дело

Репер Face (Иван Дремин) привлечен к уголовной ответственности за уклонение от обязанностей по закону об иноагентах. Уголовное дело поступило в суд Уфы

FACE (Иван Дремин) (Фото: Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС)

Кировский районный суд города Уфы получил уголовное дело об отсутствии маркировки иноагента, возбужденное против местного жителя 1997 года рождения, сообщила пресс-служба инстанции. По информации «РИА» Новости, речь идет о рэпере Face (Иван Дремин, признан в России иноагентом).

Дремина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса — Уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Статья предусматривает наказание в том числе в виде обязательных работ на срок до 480 часов, лишение свободы либо исправительные работы на срок до двух лет.

Дремин — уроженец Уфы. После начала военной операции на Украине рэпер отменил концерты в России, уехал за рубеж и заявил, что его песни больше не будут доступны на российских стриминговых платформах. В апреле 2022 года Минюст признал его иноагентом. Face назвал это решение «честью» и «показателем, что все делает правильно».

В 2023-2024 годах суды Уфы неоднократно привлекали Дремина к административной ответственности, в частности, за непредставление отчетов и распространение информации без обязательной маркировки. Так, в апреле 2023 года Дремина оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение законодательства об иноагентах. Причиной стало непредоставление отчета о его деятельности — ч. 2 ст. 19.34 КоАП, которая предусматривает штрафы для физлиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб. В период с апреля 2024 года по июнь 2025 года, по версии следствия, рэпер, находясь за пределами страны, публиковал во «ВКонтакте», Telegram, YouTube», Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), музыкальные композиции, и анонсы мероприятий без маркировки иноагента.

«Данные действия квалифицированы следствием как нарушение порядка деятельности иностранного агента лицом, ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за аналогичные правонарушения в течение года», — говорится в сообщении суда.

В июле 2025 года Дремин был объявлен в розыск по неназванной уголовной статье.