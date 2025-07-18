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Политика ,  
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МВД объявило в розыск рэпера Face

Ивана Дремина объявили в розыск по уголовной статье. МВД не уточнило, что вменяют рэперу. По данным Mash, в конце 2024-го его разыскивали судебные приставы за неуплату штрафов за нарушение законов об иноагентах
Рэпер Face (Иван Дремин)
Рэпер Face (Иван Дремин) (Фото: Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС)

Рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин, признан иноагентом Минюстом) объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы данных российского МВД.

О какой уголовной статье идет речь, там не уточняется. Однако в ведомстве перечислили особые приметы артиста: татуировки на правой части лба (надпись) и под глазами (надпись).

РБК обратился за комментарием в МВД России и к Ивану Дремину.

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Иван Дрёмин (Face)

Дремин — уроженец Уфы. После начала военной операции на Украине рэпер отменил концерты в России, уехал за рубеж и заявил, что его песни больше не будут доступны на российских стриминговых платформах. В апреле 2022 года Минюст признал его иноагентом. Face назвал это решение «честью» и «показателем, что все делает правильно».

В апреле 2023 года Дремина оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение законодательства об иноагентах. Причиной стало непредоставление отчета о его деятельности — ч. 2 ст. 19.34 КоАП, которая предусматривает штрафы для физлиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Как писал телеграм-канал Mash, к концу 2024 года Дремина оштрафовали по той же причине трижды, в результате чего задолженность достигла 125 тыс. руб., а судебные приставы объявили артиста в розыск.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Ольга Ваганова
Россия МВД розыск иноагент
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