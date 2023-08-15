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Суд оштрафовал рэпера Face на ₽30 тыс. за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал рэпера Face на ₽30 тыс. за непредоставление отчета о деятельности иноагента
Рэпер Face&nbsp;(настоящее имя &mdash; Иван Дремин, признан иноагентом)
Рэпер Face (настоящее имя — Иван Дремин, признан иноагентом) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Кировский районный суд Уфы оштрафовал рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, признан иноагентом) на 30 тыс. руб. за нарушение законодательства об иноагентах, сообщает пресс-служба суда.

Исполнителю назначили штраф по ч. 2 ст. 19.34 КоАП за непредоставление отчета о своей деятельности. Его обязаны направлять лица, которых внесли в реестр иностранных агентов. Рэперу назначили минимально возможный штраф по этой части статьи (для физлиц — от 30 до 50 тыс. руб.).

Минюст признал Дремина иноагентом в апреле 2022 года. Исполнитель назвал включение своего имени в соответствующий реестр «честью» и «показателем, что все делает правильно».

В конце марта прошлого года рэпер сообщил, что уехал из России, и выступил против спецоперации на Украине. Также он заявил, что его песни больше не будут доступны на стриминговых платформах в России, а концерты в стране были отменены. При этом Face отмечал, что продолжит исполнять песни на русском языке.

Теги
рэпер штраф иноагенты закон об иноагентах
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