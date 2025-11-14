Юрия Дудя заочно приговорили за нарушение обязанностей иноагента

Юрия Дудя заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии

Его заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Дудь уехал из России весной 2022 года

Юрий Дудь (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Журналиста и блогера Юрия Дудя (признан в России иноагентом) заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, передает «РИА Новости».

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — огласила решение судья.

Гособвинение попросило о таком наказании столичный суд в этот же день, 14 ноября.

В июле Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера за уклонение от обязанностей иноагента. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

О том, что Дудь стал фигурантом уголовного дела, в начале июля сообщил Следственный комитет. В ведомстве тогда указали, что журналист дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Юрий Дудь — журналист и блогер. Его YouTube-канал насчитывает свыше 10 млн подписчиков. Иностранным агентом Минюст объявил журналиста в апреле 2022 года. Он также объявлен в международный розыск.

Дудь пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Верховный суд ему отказал. Дудь уехал из России весной 2022 года.