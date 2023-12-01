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Россияне рассказали о главных страхах в преддверии 2024 года

Россияне рассказали о главных страхах в преддверии Нового года
Больше всего жители России боятся тяжело заболеть (30%), инфляции и роста цен (27%), а также за своих детей (26%)

В преддверии Нового года россияне больше всего боятся тяжело заболеть (30%), инфляции и роста цен (27%), а также за своих детей (26%), следует из результатов исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ и страховым домом ВСК.

Всероссийский опрос был проведен аналитическим центром НАФИ в ноябре этого года. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет из всех регионов страны. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.

В топ-5 страхов граждан России вошли также снижение уровня доходов (23%) и теракты (19%).

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Еще 18% опасаются начала новой волны пандемии, 14% — катаклизмов (наводнений, ураганов, землетрясений, природных пожаров), 13% — мошенников.

Почти все жители страны (93%) испытывают страхи и опасения в преддверии 2024 года. «При этом 70% россиян — оптимисты, и уверены, что в предстоящем 2024 году с ними случится больше хороших событий, чем плохих. Каждый четвертый (24%) считает, что хорошего и плохого будет 50 на 50, поровну. А 6% россиян разделяют крайний пессимизм и думают, что в следующем году у них будет больше плохих событий», — отмечается в исследовании. Ничего не боятся лишь 7%.

Накануне 2023 года самыми распространенными страхами россиян были боязнь инфляции и роста цен (29%), падения доходов или тяжелой болезни (по 27%).

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Теги
Елена Чернышова
страхи НАФИ россияне
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