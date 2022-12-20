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Россияне рассказали, чего боятся в 2023 году

НАФИ: россияне больше всего в 2023 году опасаются инфляции, падения доходов и болезни
Особенно сильно россияне боятся заболеть в будущем году какой-нибудь тяжелой болезнью, а также потерять свои доходы и увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен. Конца света в 2023 году со страхом ждут только 3%
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Подавляющее большинство россиян связывает с наступающим 2023 годом какие-то страхи, ничего не боятся только 8% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в декабре 2022 года экспертами Аналитического центра НАФИ. При этом особенно сильно россияне боятся заболеть в будущем году какой-нибудь тяжелой болезнью (о наличии такого страха заявили 27%), а также потерять свои доходы (27%) и увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен (29%).

Боязнь роста расходов наиболее свойственна мужчинам (35% против 24% женщин), людям в возрасте от 35 до 44 лет (39%) и респондентам с высшим образованием (38%). Потери доходов сильнее боятся опять-таки мужчины (31% против 24% женщин), люди в возрасте 45–54 лет (33%) и те, кто имеют среднюю по размерам зарплату (30%).

В рамках исследования было опрошено 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше. При этом выборка была построена на данных официальной статистики Росстата так, чтобы верно отражать население России по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Сумма ответов может составлять более 100%, так как у респондентов была возможность выбрать до трех вариантов ответов.

В первую десятку страхов россиян на 2023 год вошли также:

  • боязнь за детей, с которыми может «что-то случиться», — 25%. При этом среди женщин доля тех, кто испытывает именно этот страх, достигает 36% против 11% у мужчин;
  • страх перед новой волной пандемии COVID-19 — 20%;
  • возможность терактов — 18%;
  • потеря возможности расплатиться по ранее взятым кредитам — 11%;
  • боязнь лишиться работы — 9%;
  • возникновение дефицита продуктов и лекарств — 8%;
  • стихийные бедствия (наводнения, ураганы, землетрясения, природные пожары) и травмы — по 7%.

Страхов, связанных с проведением специальной военной операции на Украине и нарастанием угрозы ядерной войны (об этом недавно говорил президент России Владимир Путин), исследование у россиян не выявило. Впрочем, 3% опрошенных признались, что боятся скорого конца света, а 6% — опасаются, что «не по материальным причинам» не смогут в 2023 году отправиться в путешествие туда, куда давно хотелось поехать.

«Исследование показало, что у россиян в отношении предстоящего года материальные страхи сочетаются с нематериальными. Неудивительно, что во главе этой пирамиды находятся заботы, связанные с личной финансовой устойчивостью и благополучием. Учитывая уроки пандемии и события текущего года, многие допускают развитие негативных сценариев: высокую инфляцию и рост цен, а также падение уровня доходов», — прокомментировал итоги работы экспертов заместитель руководителя управления аналитики и исследования Страхового Дома ВСК Максим Грушко.

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Большинство (80%) тех, кто со страхом ждет наступления 2023 года, ищут способы как-то защитить себя. Однако в качестве основного варианта защитного поведения рассматривается такие рецепты, как «не зацикливаться на отрицательных эмоциях» и «стараться отвлекаться и больше отдыхать».

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НАФИ соцопрос страхи
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