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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России

Росавиация: запрет на полеты в аэропорты юга России продлен до 9 декабря
Ограничение продлили до 9 декабря. Минтранс считает, что закрытые аэропорты помешали достичь цели по перевозке пассажиров, из-за чего по итогам года обслужат на 19 млн человек меньше, чем было бы возможно
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Росиавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов городов на юге и в центральной части России до 9 декабря, сообщил РБК представитель регулятора. Это 45-е продление.

По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Анапы, Геленджика, Симферополя, Краснодара, Курска, Липецка, Элисты и Брянска.

На прошлой неделе запрет на полеты в эти аэропорты продлили до этой субботы, 3 декабря. Ограничение впервые ввели 24 февраля после начала специальной операции на Украине. Авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Правительство неоднократно направляло субсидии закрытым аэропортам. В апреле им выделили из резервного фонда 1,5 млрд руб., аналогичную сумму — в конце мая. При этом в августе на эти цели выделили 2,5 млрд, в октябре — более 2 млрд руб. Суммарный объем поддержки аэропортов превысил 7,5 млрд руб.

Российские авиаперевозчики по итогам этого года обслужат на 19 млн пассажиров меньше, чем если бы аэропорты были открыты, рассказал в ноябре глава Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. За 2022 год перевезут только 94–96 млн человек, из них 80 на внутренних линиях, а 16 млн — на международных.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Аэропорты Росавиация запрет на полеты
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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