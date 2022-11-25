Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 3 декабря
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 3 декабря, сообщил РБК представитель Росавиации.
По-прежнему временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
На прошлой неделе запрет на полеты в эти аэропорты продлевали до 27 ноября.
Росавиация ограничила рейсы на российский юг и в центральную Россию после начала военной операции на Украине — 24 февраля. С тех пор запрет регулярно продлевается. Авиакомпаниям рекомендовали организовывать альтернативные маршруты через ближайшие открытые аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Закрытым аэропортам правительство несколько раз выделяло субсидии. В апреле из резервного фонда правительства им направили 1,5 млрд руб. и еще столько же — в конце мая. В августе на эти цели выделили почти 2,5 млрд руб., в октябре — более 2 млрд. Общий объем поддержки аэропортов превысил 7,5 млрд руб.