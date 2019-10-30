Россияне оценили размер достойной пенсии в 40 тыс. руб.

Средний размер достойной пенсии в России должен быть 40 тыс. руб., считает большинство россиян. Это следует из исследования сервиса Superjob.

Именно такая сумма, как отвечали респонденты, нужна им в среднем для поддержания «достойного уровня жизни». При этом большая часть россиян не верит в то, что пенсия будет для них основным источником дохода в старости. 29% респондентов уверены, что для них источником средств будет работа или подработка, еще 14% рассчитывают на личные сбережения, 3% надеются на помощь своих детей. На государственную пенсию в качестве источника основного дохода рассчитывают только 22% участников исследования.

Запросы мужчин и женщин в отношении размера пенсии отличаются. Мужчины считают достойным уровнем дохода на пенсии 42,1 тыс. руб., в то время как женщины считают, что им хватит 37,5 тыс. руб.

Различается уровень достойной пенсии и в разных возрастных группах. Чем старше респонденты, тем больший размер пенсии они считают достойным. Молодежь до 24 лет считает достойной пенсию 32,6 тыс. руб., а россияне старше 45 лет — 43 тыс. руб.