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Россияне оценили размер достойной пенсии в 40 тыс. руб.

Средний размер достойной пенсии в России должен быть 40 тыс. руб., считает большинство россиян. Это следует из исследования сервиса Superjob.

Именно такая сумма, как отвечали респонденты, нужна им в среднем для поддержания «достойного уровня жизни». При этом большая часть россиян не верит в то, что пенсия будет для них основным источником дохода в старости. 29% респондентов уверены, что для них источником средств будет работа или подработка, еще 14% рассчитывают на личные сбережения, 3% надеются на помощь своих детей. На государственную пенсию в качестве источника основного дохода рассчитывают только 22% участников исследования.

Запросы мужчин и женщин в отношении размера пенсии отличаются. Мужчины считают достойным уровнем дохода на пенсии 42,1 тыс. руб., в то время как женщины считают, что им хватит 37,5 тыс. руб.

Различается уровень достойной пенсии и в разных возрастных группах. Чем старше респонденты, тем больший размер пенсии они считают достойным. Молодежь до 24 лет считает достойной пенсию 32,6 тыс. руб., а россияне старше 45 лет — 43 тыс. руб.

Экономика
Минфин опубликовал законопроект о новом виде накопительной пенсии

В конце октября Минфин представил законопроект о создании новой системы добровольных пенсионных накоплений. По планам ведомства, россияне смогут сами определять, какую долю от своих доходов выплачивать в пенсионные фонды и брать перерывы в выплате пенсионных взносов. Новую систему планируют распространить и на самозанятых.

Теги: пенсии, опрос, Россияне, Superjob
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