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Пенсионная реформа ,  
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ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока

Россияне предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться. Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», — добавили в фонде.

В случае если россиянин не может найти никакую работу, у него есть право выйти на пенсию на два года раньше срока. Издание отмечает, что по состоянию на 1 июля такой возможностью с начала года воспользовались 23,5 тыс. человек.

Экономика
Первый этап: как изменился пенсионный возраст с 2019 года

В ПФР сообщили, что заложили в бюджете на 2020 год 4,4 млрд руб. на досрочные выплаты пенсий. На 2021 год фонд предусмотрел 5,6 млрд руб., а на 2022 год — 6,4 млрд руб.

В 2019 и 2020 годах женщины будут выходить на пенсию в 55,5 года, а мужчины — в 60,5 года.

В начале октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Пенсионный возраст будет постепенно повышаться до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Согласно документу, период предпенсионного возраста возрос с двух до пяти лет.

РБК писал, что досрочно на пенсию могут выйти многодетные матери. Женщины, у которых три ребенка, — на три года, а с четырьмя детьми — на четыре. При этом матери пятерых и более детей будут выходить на пенсию в 50 лет, как и ранее. Помимо этого досрочно стать пенсионерами могут женщины со стажем работы 37 лет и мужчины, проработавшие 42 года. Реформа также не изменила возраст выхода на пенсию граждан, работающих на тяжелых и вредных производствах.

Теги: ПФР, пенсия, Россияне
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