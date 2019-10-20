ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока

ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока

Россияне предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться. Об этом «Российской газете» сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», — добавили в фонде.

В случае если россиянин не может найти никакую работу, у него есть право выйти на пенсию на два года раньше срока. Издание отмечает, что по состоянию на 1 июля такой возможностью с начала года воспользовались 23,5 тыс. человек.

В ПФР сообщили, что заложили в бюджете на 2020 год 4,4 млрд руб. на досрочные выплаты пенсий. На 2021 год фонд предусмотрел 5,6 млрд руб., а на 2022 год — 6,4 млрд руб.