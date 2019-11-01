Bloomberg сообщил об отправке из России в Венесуэлу 6 рейсов с $315 млн

Bloomberg сообщил об отправке из России в Венесуэлу 6 рейсов с $315 млн

По данным агентства, наличные в Каракас отправляли находящийся под санкциями США Еврофинанс Моснарбанк и Газпромбанк

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

С мая 2018-го по апрель 2019 года из России в Венесуэлу отправили несколько партий наличной валюты на общую сумму $315 млн, передает Bloomberg. Агентство ссылается на данные компании ImportGenius, изучившей российские таможенные данные, полученные от источников.

Наличные перевезли в Венесуэлу шестью рейсами. Деньги отправляли кредиторы Каракаса, а в конечном счете их получал венесуэльский банк BANDES, находящийся под санкциями США. Агентство отмечает, что неизвестно, для каких целей властям Венесуэлы могла понадобиться наличность.

Согласно информации ImportGenius, в апреле этого года $97 млн в Каракас направил российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. В марте управление Минфина США по контролю за иностранными активами внесло этот банк в санкционный список.

Кроме того, в январе валюту на $100 млн Каракас получил от Газпромбанка, который ранее владел долей в Еврофинансе.