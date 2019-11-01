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Bloomberg сообщил об отправке из России в Венесуэлу 6 рейсов с $315 млн
По данным агентства, наличные в Каракас отправляли находящийся под санкциями США Еврофинанс Моснарбанк и Газпромбанк
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

С мая 2018-го по апрель 2019 года из России в Венесуэлу отправили несколько партий наличной валюты на общую сумму $315 млн, передает Bloomberg. Агентство ссылается на данные компании ImportGenius, изучившей российские таможенные данные, полученные от источников.

Наличные перевезли в Венесуэлу шестью рейсами. Деньги отправляли кредиторы Каракаса, а в конечном счете их получал венесуэльский банк BANDES, находящийся под санкциями США. Агентство отмечает, что неизвестно, для каких целей властям Венесуэлы могла понадобиться наличность.

Согласно информации ImportGenius, в апреле этого года $97 млн в Каракас направил российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк. В марте управление Минфина США по контролю за иностранными активами внесло этот банк в санкционный список.

Финансы
Газпромбанк вслед за ВТБ решил отдать долю в «Еврофинансе» правительству

Кроме того, в январе валюту на $100 млн Каракас получил от Газпромбанка, который ранее владел долей в Еврофинансе.

Чиновник из Венесуэлы на условиях анонимности подтвердил, что страна получила наличные, связанные с Еврофинансом, но отказался от дальнейших комментариев. Представитель Газпромбанка Антон Трифонов заявил Bloomberg, что сотрудничество с Bandes было полностью прекращено в марте 2019 года.

РБК направил запрос в Еврофинанс, Газпромбанк и BANDES.

В октябре 2018 года источники Bloomberg сообщали, что власти Венесуэлы решили использовать Еврофинанс для выплат своим поставщикам и проводить международные платежи через Москву. В августе Газпромбанк избавился от своей доле в Еврофинансе, блокирующий пакет (25% плюс одна акция) отошел государству безвозмездно.

В августе президент США Дональд Трамп расширил санкции против Венесуэлы, внеся в список практически все властные структуры страны, включая Центробанк. Опрошенные РБК специалисты, включая бывшего старшего советника OFAC Брайана О’Тула, считают, что такой ход Вашингтона сделал практически невозможным для Каракаса проведение безналичных платежей в долларах.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Павел Казарновский
Теги: Венесуэла
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